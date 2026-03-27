A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei por el caso YPF

Por qué cambió el horario de la cadena nacional de Javier Milei sobre el fallo de YPF

El cambio de horario a las 19 busca que el mensaje presidencial tenga el mayor alcance posible antes de que el público se vuelque masivamente a seguir el amistoso de la "Scaloneta" contra Mauritania.

Se espera que el Presidente utilice este espacio para destacar la importancia de la seguridad jurídica y el impacto positivo que este revés judicial tiene sobre las reservas del Banco Central y el riesgo país.

Mientras la oposición, liderada por Axel Kicillof, sostiene que el fallo simplemente "pone las cosas en su lugar" frente a una sentencia absurda, el oficialismo se prepara para presentar este hito como una validación de su modelo de gestión y una señal de confianza renovada por parte de los tribunales internacionales hacia la Argentina.