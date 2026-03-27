A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei por el caso YPF
Tras olvidarse del partido de la Selección Argentina, el Gobierno confirmó el mensaje grabado para este viernes, junto a una foto.
La Casa Rosada confirmó oficialmente que la cadena nacional del presidente Javier Milei, por el fallo de YPF, se adelantará para este viernes a las 19 horas, con el objetivo de no interferir con la transmisión del partido de la Selección Argentina.
Para acompañar el anuncio, el Gobierno difundió una imagen institucional de alto impacto político en la que se observa al mandatario junto a su círculo de máxima confianza.
En la imagen compartida por los canales oficiales, Milei aparece escoltado por figuras clave de su gestión: Karina Milei (secretaria General de la Presidencia) y Manuel Adorni (jefe de Gabinete), representando el núcleo político y comunicacional; y Luis "Toto" Caputo (ministro de Economía) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas), señalados como los responsables técnicos de seguir de cerca el litigio en Nueva York que ahorró al país un desembolso de u$s16.000 millones.
En la foto también se encuentran la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio; y el subprocurador Juan Stampalija.
Por qué cambió el horario de la cadena nacional de Javier Milei sobre el fallo de YPF
El cambio de horario a las 19 busca que el mensaje presidencial tenga el mayor alcance posible antes de que el público se vuelque masivamente a seguir el amistoso de la "Scaloneta" contra Mauritania.
Se espera que el Presidente utilice este espacio para destacar la importancia de la seguridad jurídica y el impacto positivo que este revés judicial tiene sobre las reservas del Banco Central y el riesgo país.
Mientras la oposición, liderada por Axel Kicillof, sostiene que el fallo simplemente "pone las cosas en su lugar" frente a una sentencia absurda, el oficialismo se prepara para presentar este hito como una validación de su modelo de gestión y una señal de confianza renovada por parte de los tribunales internacionales hacia la Argentina.
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