Fallo YPF: Javier Milei prepara una cadena nacional para este viernes
El Presidente graba un discurso tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por la expropiación de la petrolera.
El presidente Javier Milei encabezará este viernes a las 19 horas una nueva cadena nacional, cuyo motivo central será el anuncio de un fallo judicial de alto impacto para las finanzas del país: la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar u$s16.000 millones por la expropiación de YPF.
El libertario busca adjudicarse el fallo que no hizo otra cosa que darle la razón al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo que fue una medida soberana durante su gestión como ministro de Economía.
La decisión de realizar la cadena nacional se tomó de forma imprevista, tras una jornada de agenda oficial en la que el mandatario compartió un acto junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tal fue la improvisación, que primeramente fue anunciada para las 20 horas sin advertir que coincidía con el amistoso de la Selección Argentina ante Mauritania.
Según detalló la periodista Rosario Ayerdi en C5N, desde la Casa Rosada consideran que este revés judicial en los Estados Unidos representa un hito "histórico" para la gestión. El objetivo del discurso será explicar los alcances de la resolución y capitalizar políticamente lo que el oficialismo define como una de las noticias económicas más favorables desde el inicio de su mandato.
El alivio en el Gobierno por el caso YPF
La revocación de la condena original significa un respiro inmediato para las reservas y el frente externo argentino. La sentencia previa, que databa del proceso de nacionalización de la petrolera, representaba una carga financiera que el actual Gobierno buscaba desactivar para no seguir complicando su programa de estabilización económica ni acrecentar todavía más la crisis económica.
Se espera que, durante su intervención, el Presidente brinde detalles técnicos sobre el fallo y refuerce su narrativa sobre la responsabilidad fiscal y la seguridad jurídica del país ante los mercados internacionales.
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