Fallo YPF: Javier Milei prepara una cadena nacional para este viernes

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El alivio en el Gobierno por el caso YPF

La revocación de la condena original significa un respiro inmediato para las reservas y el frente externo argentino. La sentencia previa, que databa del proceso de nacionalización de la petrolera, representaba una carga financiera que el actual Gobierno buscaba desactivar para no seguir complicando su programa de estabilización económica ni acrecentar todavía más la crisis económica.

Se espera que, durante su intervención, el Presidente brinde detalles técnicos sobre el fallo y refuerce su narrativa sobre la responsabilidad fiscal y la seguridad jurídica del país ante los mercados internacionales.