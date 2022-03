Lanzan el movimiento antipiquetero: mapa de los cortes

"Hay mucha gente que acompaña esta iniciativa y quiere resolver el problema de los piqueteros. Como los políticos no pueden solucionarlo hemos decidido agruparnos para hacer lo que sea necesario dentro de la ley para sacar a los piqueteros de la calle. Nosotros no necesitamos usar armas. Los piqueteros, que están realizando actividades ilegales, si. Vamos a utilizar las herramientas que están ya establecidas por la ley y que los políticos no cumplen".

El plan de acción del movimiento, según explica en su página web, no apunta a ser una fuerza de choque, sino que se trata de una militancia digital.

Allí se anunciarán los piquetes que se realizarán, el costo que tienen para los ciudadanos y un registro de los mismos, además de la realización de denuncias a "organizaciones delictivas", tal como describen a los movimientos sociales.

Como sustento del reclamo contra los piquetes y los cortes de calle, la organización explica que se basa en los artículos 14 de la Constitución Nacional y 194 del Código Penal, el cual apunta contra aquellos que no respeten la libertad de circulación de terceros.

Olvida sin embargo Marra que la Constitución también consagra los derechos de huelga y la libertad de expresión que ahora busca limitar con su MAPA.

Los 10 puntos del Movimiento Antipiquetero Argentino:

Adherimos al liberalismo y por ende al principio de la no violencia y al respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo.

En nuestra defensa de la libertad, entendemos que el derecho a manifestarse es legal y moralmente válido si, y solo si, no ven afectados los derechos de terceros.

Los derechos básicos de todo individuo son el de la vida, el de la libertad y el de la propiedad. La privación de cualquiera de ellos representa una falta grave contra la comunidad.

Nuestra Constitución y nuestro marco legal es claro con respecto a que la privación del derecho al libre tránsito es un delito, y no comprender esto es ir en contra de la Ley y la Constitución Nacional.

Habiendo infinitos modos de manifestación y formas de expresar demandas, afectar derechos de terceros es inaceptable, y debe caer sobre cada individuo todo el peso de la Ley.

Por sobre la responsabilidad de los individuos en la violación al derecho a la libertad, comprendemos que es aún mayor la de organizaciones cuyo fin único es el de perturbar y generar caos para beneficio privado.

La utilización de individuos a cambio de dinero u otros bienes para engrosar manifestaciones debe ser condenada tanto social como legalmente.

Uno de los delitos más graves que puede cometer un individuo es la utilización y puesta en peligro de menores, perjudicando a terceros para un beneficio privado.

El Estado en sus distintos niveles no puede seguir fomentando la privación de la libertad realizada por piqueteros. Ni piqueteros ni sus asociaciones deben recibir subsidio o ayuda alguna.

El Movimiento Anti Piquetero Argentino ratifica su rechazo a la violencia, a la violación de las libertades y a cualquier otra forma de fascismo camuflado de manifestación legítima.