Fuerte cruce entre Mariano Iúdica y Silvina Escudero por el consentimiento en las relaciones sexuales
Dichos en Polémica en el Bar generaron repudio; el conductor pidió disculpas tras el debate: "Si un hombre te lleva a tu casa, ¿estás obligada a tener sexo?"
Lo que ocurrió en Polémica en el Bar puso nuevamente en agenda el debate sobre el consentimiento en las relaciones, a partir de una pregunta que no tardó en viralizarse.
Todo comenzó cuando Silvina Escudero lanzó al aire: “Si un hombre te lleva a tu casa, ¿estás obligada a tener sexo?”.
Lejos de abrir una reflexión profunda, la consigna derivó en una serie de comentarios cuestionados por su tono, lo que provocó una rápida reacción tanto en redes sociales como en distintos espacios mediáticos.
En ese contexto, Mariano Iúdica, al frente del ciclo, salió a dar su versión de lo ocurrido. El conductor sostuvo que el intercambio fue “descontextualizado” y remarcó que se dio dentro de un “programa de hombres”. Además, defendió el contenido del debate y, ante la pregunta de su compañera, respondió: "Por qué te subís a un coche de un desconocido a las 5 de la matina, ¿el hombre qué piensa?".
La escena volvió a poner el foco en los límites del humor y el debate televisivo en horarios nocturnos, así como en la responsabilidad de quienes ocupan espacios de alta visibilidad. A pesar de las críticas, varios integrantes de la mesa acompañaron la postura del conductor, quien incluso relativizó la situación al afirmar que “no es lo mismo a las 2 que a las 5 de la mañana”.
En su explicación posterior, Iúdica insistió en que se trataba de un caso hipotético entre adultos que se conocen en un contexto social y donde uno de ellos interpreta que puede haber una intención más allá del traslado. También reconoció que el zócalo del programa no fue el más adecuado, aunque mantuvo su postura sobre el contenido de la discusión.
Finalmente, el conductor volvió a referirse al estilo del ciclo, al que definió como un programa “de hombres”, con un tono que —según sus propias palabras— suele ser “troglodita”, y minimizó las críticas al señalar que el envío se emite en la medianoche y que su dinámica es conocida por la audiencia.
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