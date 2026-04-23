Fuerte cruce entre Mariano Iúdica y Silvina Escudero por el consentimiento en las relaciones sexuales

En su explicación posterior, Iúdica insistió en que se trataba de un caso hipotético entre adultos que se conocen en un contexto social y donde uno de ellos interpreta que puede haber una intención más allá del traslado. También reconoció que el zócalo del programa no fue el más adecuado, aunque mantuvo su postura sobre el contenido de la discusión.

Finalmente, el conductor volvió a referirse al estilo del ciclo, al que definió como un programa “de hombres”, con un tono que —según sus propias palabras— suele ser “troglodita”, y minimizó las críticas al señalar que el envío se emite en la medianoche y que su dinámica es conocida por la audiencia.