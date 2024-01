Polémico cruce entre Javier Milei y Silvia Mercado por una noticia "falsa" sobre sus perros

"FALSO. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos", sentenció el libertario al compartir el segmento televisivo protagonizado por la periodista.

Tras aclarar que "la información oficial se transmite a través de @OPRArgentina y @voceria_ar", Milei expresó: "Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada".

Mercado, en tanto, tampoco se quedó atrás. "Presidente, cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron . EXACTAMENTE. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas x este tuit", lamentó.

