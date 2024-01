Cuándo se mudan los perros de Javier Milei a la Quinta de Olivos

Hasta este lunes, cuando trascendió que había empezado la mudanza de bártulos de Javier Milei hacia la residencia oficial, no se había vuelto a hablar de los cuatro perros que son su familia, como el mandatario explicó en más de una oportunidad. Todo indica que los animales no se mudarán aún porque no están listos los caniles que son necesarios para evitar peleas entre ellos.