"Que me manden Gendarmería, que me metan preso", la fuerte devolución de Ignacio Torres al Gobierno

"A mí me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y lo voy a hacer. Y me voy a hacer cargo de las consecuencias legales, que me denuncien, que me manden Gendarmería, que me metan preso, no me interesa", señaló de forma categórica.

Ante la interpelación del periodista del canal macrista sobre la dificultad de que todos los argentinos se queden sin petróleo, Torres retrucó: "¿Y por qué los chubutenses se tienen que quedar sin educación, sin salud, sin seguridad?".

