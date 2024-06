Javier Milei se reunió con Sandra Pettovello por el escándalo de los alimentos

Además, según reveló Ámbito, fue el Presidente quien dio la orden del "operativo respaldo" a la ministra en las redes sociales por parte de todo el Gabinete.

Pero esto no quedó solo en las redes sociales y reuniones, quizás como nunca se vio, Javier Milei dio una entrevista radial para hablar sobre este tema: "No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta, que reciben pauta de la provincia de Buenos Aires... No sea cosa que además quieran plantar muertos”, manifestó.

En medio de toda esta controversia y acorralada por el juez Sebastián Casanello, este lunes a través de un comunicados emitido por el Ministerio de Capital Humano anunciaron que el martes comenzarán los operativos para repartir los alimentos acopiados y que para eso se firmó un convenio con la Fundación CONIN.

"La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. Para garantizar una logística rápida, eficiente y sin intermediarios, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa. CONIN deberá certificar, mediante la presentación de informes, los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores", explicaron.