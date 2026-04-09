El REM del Banco Central prevé una inflación del 3% para marzo y suba del dólar futuro
Los especialistas consultados por el Banco Central subieron siete porcentuales sus previsiones de inflación para este año y ya la ubican por encima del 30%.
Aunque el presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo basan su relato triunfalista en la supuesta baja de la inflación, lo cierto es que en los últimos 10 meses los precios avanzaron cada vez a una mayor velocidad. Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,8% en los dos primeros meses del año y previsiones que la ubican por encima del 3% en marzo, en apenas el primer trimestre del año se habrá superado la meta de inflación prevista por el gobierno libertario en el Presupuesto 2026 en el que se la ubicó en el 10,1% para todo el año.
A eso se suma el empeoramiento de las previsiones que elaboran los especialistas consultados todos los meses por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los gurúes de la city volvieron a empeorar sus pronósticos de inflación en marzo, ya con la guerra de Medio Oriente en curso, que amenaza con recalentar los precios a lo largo y ancho del mundo. Según los "mejores estimadores", en 2026 los aumentos de precios serían mayores a los de 2025.
El nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado entre el 27 y el 31 de marzo, con la participación de 34 consultoras y centros de investigación, y 12 entidades financieras arrojó que en marzo los precios habrían aumentado 3% cuando en el REM previo habían previsto un 2,5% para el mismo período.
Hacia adelante, las proyecciones indican que la inflación recién perforará el 2% mensual en agosto, tres meses después de lo que se esperaba en el reporte anterior. Asimismo, el mercado estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulará un ascenso del 29,8% en 2026 cuando el año había comenzado con una expectativa del 22,4%.
Por su parte, el "Top 10" distinguido por el BCRA debido a la precisión de sus estimaciones viejas, ve una inflación de 31,8% para este año, que superaría el 31,5% de 2025.
Por otra parte, los gurúes estiman que el dólar seguirá corriendo por debajo de la inflación hasta septiembre. Por lo tanto, el aumento esperado para el tipo de cambio oficial mayorista en 2026 es de 17,4%, bastante por debajo de lo previsto para el IPC, lo cual profundiza el atraso cambiario.
Paralelamente, para abril pronosticaron una tasa TAMAR (para los plazos fijos mayoristas) del 26,8% TNA (-3,2 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,2%, negativa en términos reales. Para diciembre de 2026 proyectaron una TAMAR de 23,4% (-0,6 p.p).
En cuanto al PBI, los pronósticos exhibieron un crecimiento estimado del 3,3% anual, 0,1 puntos porcentuales (p.p) por debajo del REM anterior. De acuerdo a las respuestas de los participantes, en el segundo trimestre la economía mejoraría 0,8% respecto del primer trimestre, lo cual significó un recorte también de 0,1 p.p versus el REM de febrero.
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