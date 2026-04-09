El REM del Banco Central prevé una inflación del 3% para marzo y suba del dólar futuro

Por otra parte, los gurúes estiman que el dólar seguirá corriendo por debajo de la inflación hasta septiembre. Por lo tanto, el aumento esperado para el tipo de cambio oficial mayorista en 2026 es de 17,4%, bastante por debajo de lo previsto para el IPC, lo cual profundiza el atraso cambiario.

remarcaciones de precios inflacion

Paralelamente, para abril pronosticaron una tasa TAMAR (para los plazos fijos mayoristas) del 26,8% TNA (-3,2 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,2%, negativa en términos reales. Para diciembre de 2026 proyectaron una TAMAR de 23,4% (-0,6 p.p).

En cuanto al PBI, los pronósticos exhibieron un crecimiento estimado del 3,3% anual, 0,1 puntos porcentuales (p.p) por debajo del REM anterior. De acuerdo a las respuestas de los participantes, en el segundo trimestre la economía mejoraría 0,8% respecto del primer trimestre, lo cual significó un recorte también de 0,1 p.p versus el REM de febrero.