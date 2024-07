Uno por uno, los principales funcionarios despedidos por Javier Milei en sólo 7 meses

Uno por uno, los principales funcionarios que despidió Javier Milei

Julio Garro, ex subsecretario de Deportes

Es el más reciente despido de Javier Milei, luego de que dijera que Lionel Messi y Claudio 'Chiqui' Tapia -presidente de la AFA- tendrían que pedir disculpas por los cánticos racistas de la Selección Argentina que trascendieron por un video en vivo de Enzo Fernández.

julio garro.jpg

Teddy Karagozian, ex integrante del Consejo de Asesores económicos de Milei

Otra reciente víctima del Gobierno es uno de los asesores económicos, que vio su carta de despido tras asegurar en una entrevista con La Nación+ que no veía cerca la recuperación económica del país. Tras esto, el vocero Manuel Adorni salió a cruzar sus declaraciones: "No coincidimos con toda persona que diga que la recuperación no se va a ver nunca".

teddy karagozian

Fernando Vilella, ex secretario de Agricultura

En el escueto comunicado que difundió Presidencia no se hace referencia a los motivos detrás del pedido de renuncia, aunque quienes conocen de cerca el sector advierten que su gestión hasta el momento fue opaca y su cartera sufrió bajas que afectaron el funcionamiento. Además, se da en un momento de tensión con el campo por la falta de liquidación de divisas. Fue reemplazado por Sergio Iraeta.

fernando vilella.jpg

Pablo de la Torre, ex secretario de Niñez y Familia

Fue echado por Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, tras el escándalo por los alimentos retenidos en galpones. La funcionaria y amiga del presidente Javier Milei culpó al funcionario por el acopio de 6.000 millones de kilos de alimentos, que la Justicia había determinado que debía repartir.

pablo_de_la_torre.jpg

Nicolás Posse, ex jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei desplazó a Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete a menos de seis meses de iniciado su gobierno y en medio de una fuerte diáspora de colaboradores.

La medida quedó plasmada en el Decreto 472/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. En el mismo decreto, de apenas tres artículos, quedó oficializada además la designación de Guillermo Francos en reemplazo Posse.

Si bien nunca se aclaró el verdadero motivo de su salida, todas las miradas apuntan a Karina Milei, mientras los rumores indicaban que Posse había espiado los movimientos de la Secretaria de Presidencia.

nicolás posse.jpg

Guillermo Ferraro, ex ministro de Infraestructura

A Ferraro lo echaron el 25 de enero, en medio de un escándalo por filtraciones a la prensa del contenido de las reuniones de Gabinete y las amenazas, que luego llevó a la práctica, del presidente Milei de ahogar financieramente a las provincias díscolas. Su salida se anunció de manera informal primeramente, y luego se efectivizó mediante el decreto 216/2024.

Guillermo Ferraro

Osvaldo Giordano, ex titular de la ANSES

Fue despedido en febrero luego de que su esposa, Alejandra Torres, votara en contra de la primera versión de la Ley Bases en su calidad de diputada nacional del PJ cordobés, espacio aliado a la gestión libertaria.

Osvaldo Giordano

Flavia Royón, ex secretaria de Minería

Fue despedida en medio de un "operativo venganza" tras la caída de la Ley Ómnibus en febrero. En este sentido, Javier Milei la responsabilizó a ella y a Osvaldo Giordano por la derrota política sufrida en Diputado con la Ley Ómnibus.

Flavia Royon.jpg Flavia Royon, ex secretaria de Energía de la Nación, ahora ocupará la Secretaría de Minería

Silvestre Sívori, ex encargado de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)

Su salida tuvo que ver con el despido de Nicolás Posse y la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Javier Milei le "aceptó la renuncia" al abogado Silvestre Sívori como número uno de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), justamente, con su cercanía con Posse, quien lo había recomendado para su designación.

afi Silvestre Sívori, ex titular de la AFI.

Omar Yasin, ex secretario de Trabajo

El presidente Javier Milei echó al secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín, luego del escándalo que provocó el aumento de los suelos de los altos cargos del Gobierno. La noticia fue confirmada por el mismo mandatario, quien planteó: “El consenso era que teníamos que quedar con los sueldos congelados”. Fue reemplazado por Julio Cordero.

Omar Yasin.jpg