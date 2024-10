Jonatan Viale destrozó a Javier Milei por insultar a periodistas: "Tirano"

La crítica estaba apuntada a dichos del periodismo y así lo dejó en claro el propio Milei: “¡Acá tienen los trolls! Periodistas corruptos, ensobrados. Estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos”, gritaba el Presidente.

Tras mostrar un fragmento del discurso del Presidente, Jonatan Viale enumeró en su programa ¿La ves? ciertas frases y palabras que resonaron en los análisis luego del acto: “Violento, autoritario, déspota, tirano, no tolera las críticas, ‘kirchnerismo 2,0’ escuché, soberbio, arrogante, ‘me hace acordar a Cristina’ alguien decía hoy”, mencionó.

“¿Cristina hacía lo mismo con los periodistas?”, se preguntó. “Efectivamente, y a mí eso no me gusta, me rememora oscuros tiempos”, reconoció para acto seguido compartir un discurso de la ex vicepresidente.

jonatan viale milei El análisis de Jonatan Viale tras el acto de Javier Milei en Parque Lezama

Durante ese acto, Cristina Kirchner mencionaba que los periodistas "hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos". Acusaba de que "con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas" y sostenía que los argentinos "se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto ni los irriten y los pongan tan histéricos a todo el mundo, muchas veces, por cuestiones que ni siquiera son verdad”.

“Cristina decía que la gente se pone histérica, mira qué palabra usó, por culpa de los medios o sea nosotros. ¿Qué hace Milei? Arenga para que sus militantes insulten a los ‘periodistas ensobrados y operadores’" , analizó Viale. Y siguió: "¿Por qué lo hace? Bueno, está convencido de que la sociedad argentina odia a los periodistas y los considera parte de la casta que ha destruido el país".

Luego, puso como ejemplo una encuesta de la Universidad de San Andrés donde asegura que “70% de la sociedad por desaprueba la reacción del gobierno ante las críticas de los periodistas. No le gusta esto de Milei de ‘ensobrados’". "No sé si a la gente le gusta la pelea permanente, el grito, el insulto”, resaltó el conductor de TN.

Ante esto, Jonatan Viale no dudó en hacer algunas comparaciones entre Javier Milei y Cristina Kirchner: “Hay un mismo objetivo que es hacer de un sector del periodismo un enemigo rentable: ‘te peleo porque me garpa políticamente’. ¿Eso lo vuelve a Milei peronista o kirchnerista? Yo creo que no. Para mí, la búsqueda no es igualar sino reemplazar un liderazgo por otro”, cerró.

El conductor también se explayó en su análisis respecto a los medios y sostuvo: “Seguramente hay mucho enojo con el periodismo, yo lo siento, lo palpo, lo veo, no somos tontos, eso lo tenemos que ver porque si no vamos a seguir pensando que hablamos de una torre de marfil de la credibilidad y eso ya no es así, nos guste o no, el monopolio de la verdad se perdió hace rato a mano de las redes sociales. Para mí, eso es bueno. Hay que bajar un poquito el poni. No somos los dueños de la verdad, se terminó. Pero si fuera Milei, yo revisaría los números un cachito”.