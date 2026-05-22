Javier Milei activó con Sandra Pettovello el primer Gemelo Digital Social: en qué consiste

Esta avanzada IA identifica los datos relevantes de la población y proyecta distintos escenarios posibles, logrando predecir el impacto social de cada etapa en la vida de los ciudadanos, desde la primera infancia hasta llegar a la autonomía.

Con el fuerte impulso del Ministerio de Capital Humano, Argentina convocó a los principales actores a nivel global para implementar este modelo, teniendo como objetivo final transformar la matriz estatal: pasar de una histórica "asistencia reactiva" a un modelo de Estado que logre "anticipar" las verdaderas necesidades de sus habitantes.