Javier Milei activó con Sandra Pettovello el primer Gemelo Digital Social: en qué consiste
Javier Milei anunció el lanzamiento de una innovadora herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por Capital Humano para optimizar políticas públicas.
El presidente Javier Milei difundió este viernes un video oficial en el que dio a conocer el primer Gemelo Digital Social, una novedosa herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada íntegramente por el Ministerio de Capital Humano, cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello.
A través de sus redes sociales, el mandatario destacó este importante hito tecnológico y de gestión: "ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA. Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social". En el material audiovisual que acompañó la publicación, se detalla que esta iniciativa marca un rotundo cambio de paradigma en el país, buscando dejar definitivamente atrás la información dispersa, las decisiones sin precisión y la fragmentación institucional que existía en el pasado.
En qué consiste el Gemelo Digital Social que presentó Javier Milei
Según se explica detalladamente en el video oficial, el Gemelo Digital Social funciona como un avanzado sistema tecnológico capaz de simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones en tiempo real mediante el uso de Inteligencia Artificial. Para lograrlo, la plataforma se nutre de múltiples fuentes estadísticas para conformar una única y robusta base de datos integral que permite basar las políticas en evidencia real.
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Esta avanzada IA identifica los datos relevantes de la población y proyecta distintos escenarios posibles, logrando predecir el impacto social de cada etapa en la vida de los ciudadanos, desde la primera infancia hasta llegar a la autonomía.
Con el fuerte impulso del Ministerio de Capital Humano, Argentina convocó a los principales actores a nivel global para implementar este modelo, teniendo como objetivo final transformar la matriz estatal: pasar de una histórica "asistencia reactiva" a un modelo de Estado que logre "anticipar" las verdaderas necesidades de sus habitantes.
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