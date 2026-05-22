Pablo Quirno sugirió que el papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre próximo

El mensaje del Canciller argentino volvió a poner en el centro de la escena la expectativa por la posibilidad de que el sucesor de Francisco visite el país, algo que estuvo en tratativas desde el fallecimiento del argentino en 2025.

El revuelo en nuestro país se reavivó tras la confirmación del viaje a Uruguay tras lo cual García Cuerva resaltó la importancia que tendría la llegada del Sumo Pontífice.

papa leon xiv

Sin embargo, el Arzobispo también advirtió que se debe reconstruir el diálogo y la unidad y que espera que, ante una eventual visita, exista una convocatoria amplia de todos los sectores.

Desde el Arzobispado de Buenos Aires indicaron a Ámbito que no existe aún una confirmación oficial del Vaticano. Sin embargo, destacaron que la Iglesia argentina ya formalizó una invitación en junio de 2025. En aquella oportunidad, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, le entregó personalmente la propuesta a León XIV.

Otro de los pequeños pasos necesarios dados para la llegada de León XIV fue la reciente designación de Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina, lo que ahora agilizar las gestiones y facilitar un eventual anuncio.

El papa León XIV a Uruguay

El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre, según confirmó la Iglesia Católica de Montevideo, en una gira regional que también podría incluir escalas en Argentina y Perú. De concretarse, será el segundo pontífice en visitar al país vecino luego de los viajes realizados por Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Según informó Telemundo, la visita tendría una duración máxima de tres días e incluiría actividades en Montevideo, Salto y otro departamento del norte del país aún no definido.

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La posibilidad de la visita había comenzado a tomar fuerza en las últimas semanas tras declaraciones de dirigentes y referentes de la Iglesia local. Uno de ellos fue el intendente de Florida, Carlos Enciso Christiansen, quien adelantó que el viaje formaba parte de la agenda internacional del Vaticano.

León XIV ya había mantenido un encuentro con el presidente uruguayo Yamandú Orsi en octubre del año pasado, durante una gira europea del mandatario. En esa reunión, el jefe de Estado le extendió formalmente la invitación para visitar Uruguay y retomar la agenda latinoamericana que había quedado pendiente durante el papado de Francisco.

León XIV también había manifestado públicamente su intención de regresar a América Latina luego de su viaje oficial a Líbano y Turquía, el primero de carácter internacional desde su asunción.