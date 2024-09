Joni Viale también admitió que difundió la fake news del Ministerio de Seguridad: "Confié en la versión oficial"

Tal es el escándalo, que el propio Viale reconoció lo que llamó un "error cometido" al difundir la fake news. "Dicho esto, quiero contar lo que pasó: dijimos que esa nena de 10 años había sido rociada por un manifestante, pero eso no fue así. Fue gaseada por un agente de la Policía Federal, por lo que yo cometí un error informativo", dijo en su descargo.

"El video a mí me lo manda el jefe de la Policía, que se llama Luis Rollé. Yo lo chequeo con la viceministra, Alejandra Monteoliva, quien me dice que estaba totalmente confirmado. Confié en la versión oficial y fue un error", sentenció Viale.

joni viale fake news

Un rato antes, pero en el otro canal oficialista, Feinmann también apuntó contra la funcionaria, en muy duros términos, argumentando que desde la cartera le enviaron el falso video. "Te lo manda el jefe de la Policía Federal, junto con la ministra. Los quiero afuera al jefe de la Policía, y espero que el presidente eche a la ministra Patricia Bullrich y a su vocero. A mí no me van a enchastrar ni me man a usar para una operación burda de fake news", disparó.

"Si tengo que putear a la ministra, lo voy a hacer. Y a la vice, también, y al vocero también. Porque son unos mentirosos, unos crápulas. No se puede jugar con nosotros ni con la niña. El Presidente los tiene que hacer renunciar ya", avisó el conductor de LN+, quien en general brinda constantes muestras de apoyo al Gobierno de Javier Milei.

De esta manera, el periodista terminó exhibiendo las imágenes que efectivamente confirman que la nena de 10 años fue gaseada por los efectivos de la Policía Federal.