Eduardo Feinmann pidió que echen a Patricia Bullrich: "Si la tengo que putear, lo voy a hacer"

Sin embargo, Jorge Rial desbarató la operación del Gobierno al subir un video, que según contó el conductor de Argenzuela, lo consiguió el periodista de C5N Mauro Fulco, donde se ve la verdad de lo ocurrido en la manifestación: que fue un efectivo, en plena represión, el que tiró el gas que afectó a la pequeña.

nena represion congreso

En este marco fue que Feinmann directamente apuntó contra la funcionaria, en muy duros términos, argumentando que desde la cartera le enviaron el falso video que terminaron difundiendo en LN+. "Te lo manda el jefe de la Policía Federal, junto con la ministra. Los quiero afuera al jefe de la Policía, y espero que el presidente eche a la ministra Patricia Bullrich y a su vocero. A mí no me van a enchastrar ni me man a usar para una operación burda de fake news", disparó.

"Si tengo que putear a la ministra, lo voy a hacer. Y a la vice, también, y al vocero también. Porque son unos mentirosos, unos crápulas. No se puede jugar con nosotros ni con la niña. El Presidente los tiene que hacer renunciar ya", avisó el conductor de LN+, quien en general brinda constantes muestras de apoyo al Gobierno de Javier Milei.

De esta manera, el periodista terminó exhibiendo las imágenes que efectivamente confirman que la nena de 10 años fue gaseada por los efectivos de la Policía Federal.

eduardo feinmann patricia bullrich