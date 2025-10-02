Nueva encuesta en provincia de Buenos Aires preocupa al Gobierno: Espert cae por un tobogán

La izquierda, en tanto, apunta a un buen desempeño electoral con una intención de voto de 5,0% para Nicolás del Caño (FITU), mientras que Fernando Gray (Unión Federal) aparece como “tercera vía” con un 3,3%.

Al intendente de Esteban Echeverría le siguen Fernando Burlando (Propuesta por el Cambio) con el 3,1%; Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con el 3,0%; Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur) con 1,6%; Santiago Cúneo (Nuevo Buenos Aires) con 1,5%, y Roberto Cachanosky (Unión Liberal) con 1,4%.

encuesta provincia 1

Desaprobación mayoritaria a la gestión de Javier Milei

Por otro lado, el rendimiento electoral del candidato libertario en la provincia de Buenos Aires refleja la opinión del electorado del principal distrito del país con relación a la gestión presidencial de Javier Milei, que sigue cayendo en todo el país.

Según el mismo sondeo, el 59,5% de los bonaerenses tiene una imagen negativa de Javier Milei, y el 51,2% de los encuestados afirmó que en octubre preferirá votar a "candidatos que controlen la gestión del presidente Milei" por sobre el 31,8% que buscará apoyarlo con su voto.