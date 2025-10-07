Tras el desafío de Diego Santilli, Jorge Taiana aceptó debatir: "¿Por qué no vamos juntos al Garrahan?"

Taiana a Santilli

El Gobierno presentó renuncia de José Luis Espert, pidió que Santilli lo reemplace y la reimpresión de boletas

La Libertad Avanza presentó ante la Justicia Electoral la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado.

Este lunes, el apoderado de la lista violeta, Santiago Viola, presentó ante el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, la dimisión del diputado José Luis Espert como candidato a renovar su banca. Además, solicitaron que Diego Santilli ocupe el primer lugar y que se reimpriman las boletas.

En este contexto, según informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo, el magistrado deberá resolver el pedido, aunque señaló las dificultades logísticas y económicas que implicaría acceder a esto: "Parece muy difícil que se reimpriman las boletas, teniendo en cuenta la cantidad de millones que significaría", advirtió.

Por su parte, fuentes de la Justicia Electoral recordaron que el plazo para modificar nombres y fotografías de los candidatos ya venció, por lo que no habría tiempo material para imprimir nuevas boletas, por lo que es muy posible que la figura de Espert se mantenga pese a su renuncia, que aún no fue aceptada.

El debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP) complica aún más el panorama libertario, porque a diferencia del esquema tradicional, las nuevas boletas no son diseñadas ni impresas por los partidos, sino por el Estado, a través de licitaciones públicas. Según fuentes oficiales, más de 18 millones de boletas ya fueron impresas, y volver a producirlas implicaría un gasto estimado entre 10 y 16 mil millones de pesos.