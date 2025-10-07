Tras el desafío de Diego Santilli, Jorge Taiana aceptó debatir: "¿Por qué no vamos juntos al Garrahan?"
El flamante primer diputado de La Libertad Avanza, aún sin la confirmación de la Justicia, le propuso un debate al candidato de Fuerza Patria, y este respondió con una dura chicana.
Diego Santilli, elegido por La Libertad Avanza para reemplazar a José Luis Espert en la lista bonaerense, desafió a un debate a su par de Fuerza Patria, Jorge Taiana, quién aceptó la propuesta y lo invitó a recorrer el Hospital Garrahan.
"Lo convoco a Jorge Taiana a debatir: donde quiera, a la hora que quiera, como quiera. Nosotros queremos un país en el que se pueda trabajar y vivir en paz, una Argentina donde la seguridad sea una prioridad y un derecho. ¿Y vos, Jorge Taiana?", escribió el flamante primer diputado por la provincia de Buenos Aires en su cuenta de X, quien ya se pone el sayo, aunque la Justicia Electoral no haya resuelto aún su situación.
Ante esto, el candidato de Fuerza Patria aceptó el reto y planteó: "Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta, no tengo problema en debatir, como vos decís, donde quieras y cuando quieras".
"¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional? Ya que vos ya sos diputado nacional quizás puedas explicar en ese debate porqué apoyaste el veto a la ley de emergencia pediátrica", retrucó.
El Gobierno presentó renuncia de José Luis Espert, pidió que Santilli lo reemplace y la reimpresión de boletas
La Libertad Avanza presentó ante la Justicia Electoral la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado.
Este lunes, el apoderado de la lista violeta, Santiago Viola, presentó ante el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, la dimisión del diputado José Luis Espert como candidato a renovar su banca. Además, solicitaron que Diego Santilli ocupe el primer lugar y que se reimpriman las boletas.
En este contexto, según informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo, el magistrado deberá resolver el pedido, aunque señaló las dificultades logísticas y económicas que implicaría acceder a esto: "Parece muy difícil que se reimpriman las boletas, teniendo en cuenta la cantidad de millones que significaría", advirtió.
Por su parte, fuentes de la Justicia Electoral recordaron que el plazo para modificar nombres y fotografías de los candidatos ya venció, por lo que no habría tiempo material para imprimir nuevas boletas, por lo que es muy posible que la figura de Espert se mantenga pese a su renuncia, que aún no fue aceptada.
El debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP) complica aún más el panorama libertario, porque a diferencia del esquema tradicional, las nuevas boletas no son diseñadas ni impresas por los partidos, sino por el Estado, a través de licitaciones públicas. Según fuentes oficiales, más de 18 millones de boletas ya fueron impresas, y volver a producirlas implicaría un gasto estimado entre 10 y 16 mil millones de pesos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario