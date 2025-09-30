Axel Kicillof, sobre el gobierno de Javier Milei: "Es la estafa electoral más grande de la historia argentina"

Por su parte, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, remarcó: "Frente a un Gobierno nacional insensible que abandona y asfixia, contamos con un Gobierno provincial que sigue ampliando derechos".

"El 26 de octubre, el pueblo tiene una nueva oportunidad para frenar a Milei y construir un futuro con desarrollo y justicia social", expresó.

Jorge Taiana - Axel Kicillof

Axel Kicillof reclamó a Javier Milei que convoque a los gobernadores y asuma la lucha contra el narcotráfico

Mientras avanza la investigación judicial por el triple femicidio narco de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó al oficialismo no hacer campaña con el drama e instó al presidente Javier Milei a tomarse en serio la lucha contra el narcotráfico y que “convoque a una mesa con todos los gobernadores” porque se trata de un delito federal que debe ser abordado desde el gobierno nacional junto con las provincias.

En esa línea criticó a los funcionarios nacionales que intentan capitalizar políticamente el drama de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y pidió “no hacer campaña con este tema”. Aseguró además que, siguiendo la investigación de la justicia y teniendo en cuenta a la calificación del crimen, desde su distrito se van a referir a este hecho como “un narco- femicidio”.

“He escuchado algunos comentarios sobre las actividades (que ejercían las víctimas) y nada justifica este nivel de violencia y sadismo, en el crimen que se ha cometido. La Fiscalía caratuló que el hecho es un homicidio calificado por el concurso de dos, tres o más personas, por la alevosía, el ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Esta es la calificación judicial que tiene el hecho, así que nosotros vamos a hablar de un narco-femicidio”, planteó en ese sentido el mandatario provincial.

Asimismo, destacó el trabajo de los equipos especializados, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud bonaerenses que acompañaron y acompañarán “con los diversos programas de asistencia a las víctimas” a las familias de las tres jóvenes asesinadas y agregó que, desde el Gobierno de la provincia, “están a disposición para hablar con ellos cuando ellos estén preparados y quieran hacerlo”.

“Nos comprometemos y vamos a seguir trabajando para lograr que esto tenga una resolución con justicia y se haga justicia para las víctimas y sus familias, encontrando a los responsables y castigándolos con toda la seguridad del caso”, sostuvo Kicillof.

También, se refirió a “otro tema que generó polémica” sobre la jurisdicción donde trabajaban los criminales, debido a que la banda que se identificó tenía su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, en el Bajo Flores más precisamente, zona que también era frecuentada por las víctimas, a pesar de que vivían en Florencio Varela. “No es culpa de uno o de otro, el narcotráfico es un hecho internacional, atraviesa fronteras entre los países vecinos y, también, en nuestro territorio”, aseguró.

Finalmente, remarcó que, para resolver este problema “se necesita una estrategia seria y nacional” acompañada de inversión en tecnología y herramientas para luchar contra del narcotráfico “como hace la provincia de Buenos Aires”.