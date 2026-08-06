José Luis Espert más complicado: la justicia de Estados Unidos confirmó la sentencia a Fred Machado

Si bien el fallo establece que la justicia de Texas aceptó la declaración de culpabilidad de Machado -hecho clave del juicio penal-, resta determinar la dimensión de la condena que deberá cumplir. Todavía no hay fecha prevista para conocer la pena que dependerá de los antecedentes de Machado, y la posibilidad de su reincidencia como delincuente.

Fred Machado

Machado fue extraditado desde Argentina en noviembre de 2025, y al principio se declaró inocente ante los tribunales de Texas. Sin embargo de no aceptar el acuerdo enfrentaba una pena que podría haber llegado a los 30 años ya que enfrentaba también cargos por narcotráfico.

Su equipo de abogados apuesta a que el Tribunal Federal de Texas compute sus años de prisión de Oklahoma y el tiempo de detención domiciliaria en Viedma.

Se trata de una decisión del magistrado Mazzant, que firmó la sentencia que declaró culpable a Machado por los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.