José Luis Espert más complicado: la justicia de Estados Unidos confirmó la sentencia a Fred Machado
Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero en un acuerdo con la justicia para evitar cargos de marcotráfico. Financió la campaña de José Luis Espert.
Un Tribunal Federal de Texas avaló el acuerdo alcanzado y declaró culpable al empresario argentino Federico “Fred” Machado de haber cometido los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico, en una decisión procesal firmado por el magistrado Amos Mazzant. Machado financió con al menos 200 mil dólares la campaña del candidato libertario José Luis Espert a quien Javier Milei sigfue defendiendo a pesar de la contundencia de la evidencia reunida por la justicia estadounidese. En paralelo avanza la causa contra Espert por lavado de dinero.
El 18 de mayo de 2026, ante el juez Don Bush, Machado admitió su responsabilidad penal para negociar una reducción de condena con los fiscales federales y evitar los cargos por narcotráfico que enfrentaba.
Asesorado por su abogado Alex Spiro, Machado reconoció haber accedido a millones de dólares de inversores a través de la supuesta venta de aviones que nunca tuvo en su poder. Todo era una operación fraudulenta.
La maniobra era encabeza por las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, que operaban junto a una sociedad en Oklahoma City.
De esta manera, Machado y sus socios en Estados Unidos captaron millones de dólares de un puñado de inversores legales que muy tarde comprendieron que habían sido estafados.
Si bien el fallo establece que la justicia de Texas aceptó la declaración de culpabilidad de Machado -hecho clave del juicio penal-, resta determinar la dimensión de la condena que deberá cumplir. Todavía no hay fecha prevista para conocer la pena que dependerá de los antecedentes de Machado, y la posibilidad de su reincidencia como delincuente.
Machado fue extraditado desde Argentina en noviembre de 2025, y al principio se declaró inocente ante los tribunales de Texas. Sin embargo de no aceptar el acuerdo enfrentaba una pena que podría haber llegado a los 30 años ya que enfrentaba también cargos por narcotráfico.
Su equipo de abogados apuesta a que el Tribunal Federal de Texas compute sus años de prisión de Oklahoma y el tiempo de detención domiciliaria en Viedma.
Se trata de una decisión del magistrado Mazzant, que firmó la sentencia que declaró culpable a Machado por los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.
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