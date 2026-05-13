Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y complicó todavía más a José Luis Espert
Aunque rechazó los cargos por narcotráfico, el financista de José Luis Espert involucró al ex diputado libertario en el circuito de lavado de dinero que sí reconoció haber montado.
Federico “Fred” Machado, el financista del ex candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se declaró culpable ante la Justicia de los Estados Unidos de los cargos de lavado de dinero y fraude, por los que fue extraditado a ese país. Rechazó sin embargo la acusación por narcotráfico. De esta manera el ex financista de Espert apunta a lograr un acuerdo que le permita cerrar las causas en su contra y una pena reducida.
En ese camino complicó todavía más al ex candidato de Javier Milei a quien, a pesar del escándalo, el mandatario libertario sostener hasta último momento de la misma manera que ahora se aferra a su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a pesar de las contundentes pruebas que analiza por estas horas la Justicia en la causa en que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Es que al admitir ser culpable de lavado de dinero mediante transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, dejó a Espert como parte de ese mismo circuito en el que se buscaba blanquear fondos obtenidos de actividades ilegales.
Espert es investigado por el fiscal Fernando Domínguez quien ya detectó indicios de lavado de dinero y enriquecimiento injustificado.
El disparador fue una transferencia de 200 mil dólares realizada por Machado a Espert en enero de 2020. Durante años, el economista negó cualquier vínculo comercial con el empresario. Cuando el pago salió a la luz, sostuvo que se trataba de una consultoría para auditar una mina en Guatemala, pese a no contar con antecedentes en ese rubro. La investigación determinó que el contrato era por un millón de dólares y que no existen pruebas de que el trabajo se haya realizado.
Con Machado reconociendo haber lavado dinero, esa transferencia podría ser considerada parte del circuito delictivo. Lejos de disipar sospechas, el acuerdo judicial en Texas refuerza la hipótesis que pesa sobre el exdiputado, quien recientemente intentó sin éxito trasladar una de las causas a los tribunales de Comodoro Py.
En el ecosistema libertario el escándalo Espert - Machado generó una crisis que terminó erosionando la posición del ex diputado y detonó tensiones internas que durante meses se intentaron contener. Machado tampoco es ajeno a esos vínculos. En Argentina fue defendido por Francisco Oneto, abogado de Javier Milei y dirigente de La Libertad Avanza. En Estados Unidos, en cambio, recurrió a Quinn Emanuel, uno de los estudios jurídicos más poderosos del mundo, conocido por representar a empresarios multimillonarios y figuras como Elon Musk. Formalmente, quien lleva adelante la defensa es el abogado Christopher Clore, especialista en delitos económicos complejos.
La gran incógnita ahora es cuánto habló Machado para conseguir este acuerdo. En los tribunales federales estadounidenses, la reducción de cargos suele ir acompañada de cooperación. Nadie descarta que el empresario haya aportado información sobre mecanismos financieros, nombres de intermediarios o conexiones empresariales y políticas. Ese punto aparece hoy como una de las mayores preocupaciones para quienes compartieron negocios o vínculos con él durante años.
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