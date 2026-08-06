Javier Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas brasileñas para participar de ejercicios militares

En medio de la fuerte crisis diplomática que abrió Javier Milei con Brasil, el mandatario libertario autorizó este jueves el ingreso a aguas argentinas de buques de la Marina del país vecino para que participen de ejercicios militares conjuntos en el Atlántico Sur. Así quedó plasmado en el Decreto 717/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de todos los integrantes de su gabinete de ministros.