Javier Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas brasileñas para participar de ejercicios militares
A pesar de la profunda crisis diplomática que abrió Javier Milei, la cooperación militar con Brasil sigue por sus canales tradicionales.
En medio de la fuerte crisis diplomática que abrió Javier Milei con Brasil, el mandatario libertario autorizó este jueves el ingreso a aguas argentinas de buques de la Marina del país vecino para que participen de ejercicios militares conjuntos en el Atlántico Sur. Así quedó plasmado en el Decreto 717/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de todos los integrantes de su gabinete de ministros.
Allí se habilita el ejercicio no solo de "FRATERNO XXXIX" con Brasil, sino también de "VIEKAREN XXVI" con Chile y los despliegues "SIFOREX XIV" y "UNITAS LXVII" en Perú, con fechas que abarcan desde el 10 de agosto hasta el 14 de octubre.
El ejercicio “Fraterno” es de “ejecución anual desde el año 1978” y que tiene como propósito aumentar “el adiestramiento combinado y la interoperabilidad en operaciones navales, aeronavales y anfibias de la Armada Argentina y de la Marina de la República Federativa del Brasil, permitiendo estandarizar y simplificar los procesos de planeamiento y conducción”.
El texto destaca además que la participación de la Argentina en este ejercicio “señala su compromiso con la seguridad internacional y la estabilidad regional, reforzando su posición como socio estratégico en el continente americano”.
El decreto agrega que el Poder Ejecutivo ya había remitido al Congreso un proyecto para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales dentro del Programa de Ejercitaciones Combinadas comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, pero esa iniciativa todavía no recibió tratamiento legislativo.
El primer tramo del cronograma corresponde al ejercicio FRATERNO XXXIX, para el que el Gobierno autorizó el ingreso de personal y medios de la Marina de la República Federativa del Brasil en aguas territoriales argentinas desde el 10 de agosto hasta el 24 de agosto de 2026. La actividad se desarrollará en la Base Naval Puerto Belgrano, la Base Naval Mar del Plata y en aguas jurisdiccionales argentinas.
Decreto 717/2026:
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