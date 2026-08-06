Brutal asesinato de un futbolista de Selección: lo atacaron a metros de su casa

Inicialmente fue atendido en una clínica cercana y luego derivado a un hospital privado de Kampala. Pese al esfuerzo de los médicos, las lesiones resultaron irreversibles y falleció pocas horas después.

¿Qué se sabe de la investigación?

La Policía Metropolitana de Kampala trabaja para identificar a los responsables del crimen. La escena fue preservada y peritada, mientras los investigadores buscan testigos y analizan distintos indicios para reconstruir lo sucedido.

Luke Owoyesigyire, portavoz adjunto de la fuerza, explicó que todavía existen interrogantes sobre el ataque. “Actualmente estamos buscando a los agresores y las investigaciones han comenzado. Aún no hemos podido determinar la causa exacta del ataque ni qué pudieron haberle robado. Proporcionaremos más detalles sobre su muerte”, señaló.

El caso provocó una inmediata reacción institucional. Incluso el Parlamento de Uganda realizó un minuto de silencio en homenaje al futbolista y reclamó que el crimen sea esclarecido cuanto antes.

El dolor del SC Villa y del fútbol de Uganda

Horas antes del ataque, Owori se había entrenado con normalidad junto a sus compañeros pensando en el partido frente a Maroons FC por la FUFA 8. Apenas unos días antes había llevado la cinta de capitán durante el empate de su equipo, ratificando el liderazgo que tenía dentro del plantel.

El SC Villa, el club más ganador del fútbol ugandés, expresó su tristeza con un mensaje cargado de emoción: “Hemos perdido más que a un jugador: hemos perdido a un líder, un hermano y un amigo”.

La Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda también lamentó la pérdida. “David no era solo un futbolista. Era un líder y una inspiración para una generación”, publicó el organismo, mientras que la selección nacional aseguró que el país perdió a un referente que “llevaba las esperanzas” del fútbol ugandés.

La carrera de David Owori

Nacido en Tororo el 23 de septiembre de 1998, Owori inició su formación en Nsambya Young Stars antes de pasar por Wembley Football Academy y Lukuli United. Debutó profesionalmente con Vipers SC en 2016, tuvo un paso por Proline FC y en 2018 llegó al SC Villa.

Su buen nivel le permitió jugar en Europa con el Vélez CF de España y el Utsiktens BK de Suecia antes de regresar al SC Villa en 2023. En su segunda etapa se convirtió en uno de los referentes del equipo y fue pieza clave para conquistar el campeonato de liga de 2024, el primero del club en dos décadas. Ese rendimiento derivó en la renovación de su contrato hasta enero de 2027.