Amalia Granata apuntó contra Facundo Moyano tras su imputación: "Sacaron droga del..."
La diputada provincial se refirió a la causa en la que el exdiputado fue imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad contra la modelo Candela Arizaga.
La imputación de Facundo Moyano en la causa que investiga una presunta situación de violencia de género contra la modelo Candela Arizaga sigue generando repercusiones. En las últimas horas, quien se pronunció con extrema dureza fue Amalia Granata, que no solo cuestionó el avance de la investigación, sino que además lanzó una fuerte acusación sobre lo ocurrido durante el allanamiento realizado en el departamento del exdiputado.
La legisladora provincial habló durante una entrevista en El Observador, el ciclo conducido por Marina Calabró, donde opinó sobre las versiones que rodean el caso y dejó declaraciones que rápidamente se viralizaron. El intercambio comenzó cuando la conductora hizo referencia a las versiones que indican que Arizaga no presentaría una denuncia formal contra Moyano.
Qué dijo Amalia Granata sobre Facundo Moyano
“Todo indica que la mina no va a presentar una denuncia formal, ni va a declarar contra Moyano, que todo se arregló con guita”, comentó la periodista. Granata respondió sin rodeos y fue todavía más allá con una delicada acusación sobre el procedimiento policial.
“Obvio que todo está arreglado, que dejaron pasar al amigo. Se ve con la bolsita cómo saca toda la droga del departamento”, espetó. La diputada también cuestionó el rol que tuvo Moyano durante su paso por la política: “Pensar que ese pibe votaba leyes. Pensar que ese pibe decidía qué íbamos a hacer los ciudadanos”.
Durante la entrevista, la legisladora volvió a insistir con una idea que ya había planteado en otras oportunidades y que, según explicó, busca garantizar que quienes ocupan cargos públicos estén en condiciones de ejercer sus funciones: “Yo lo he dicho en la Legislatura, que deberían, antes de que entremos al recinto, hacernos un test. Hay gente que vos la ves cómo llega al recinto y no podés creer que esté votando leyes que tengan que ver con la calidad de vida de la gente”.
En otro de los pasajes más fuertes de la entrevista, la legisladora provincial vinculó el financiamiento político con el narcotráfico: “Seguramente, plata del narcotráfico ayuda a ciertos políticos a llegar a donde están. Entonces nos hacemos todos los boludos y la fácil es ‘legalicémoslo’”. Cabe destacar que no presentó pruebas para respaldar esa afirmación, que se dio en el marco de una opinión durante la entrevista radial.
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