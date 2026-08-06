Amalia Granata apuntó contra Facundo Moyano tras su imputación: "Sacaron droga del..."

Durante la entrevista, la legisladora volvió a insistir con una idea que ya había planteado en otras oportunidades y que, según explicó, busca garantizar que quienes ocupan cargos públicos estén en condiciones de ejercer sus funciones: “Yo lo he dicho en la Legislatura, que deberían, antes de que entremos al recinto, hacernos un test. Hay gente que vos la ves cómo llega al recinto y no podés creer que esté votando leyes que tengan que ver con la calidad de vida de la gente”.