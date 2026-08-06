El Gobierno designó al nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional

El recambio en la conducción del SMN se produce pocos meses después de una serie de despidos de personal en el organismo. En abril pasado más de 140 trabajadores fueron despedidos en el marco del plan de ajuste del gobierno de Milei y se puso así en peligro la capacidad de funcionamiento del organismo. Ya son más de 200 los despidos en el SMN desde el inicio de la gestión libertaria.