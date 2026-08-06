El Gobierno designó al nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, más de 200 trabajadores fueron despedidos del Servicio Meteorológico Nacional afectando así su funcionamiento.
Tras aceptar la renuncia de Antonio José Mauad quien encabezó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desde enero de este año, el gobierno de Javier Milei designó este jueves a Pedro Nicolás Di Nezio como nuevo Director de dicho organismo. Así quedó plasmado en el Decreto 714/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti.
La designación de Di Nezio rige desde el 1 de julio y se extenderá por cuatro años. El funcionario tendrá rango y jerarquía de subsecretario, según estableció la normativa firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.
El SMN es un organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa. Cuenta con autarquía económico-financiera y personalidad jurídica propia.
La normativa que regula su funcionamiento establece que la conducción del organismo corresponde a un director designado por el Poder Ejecutivo Nacional por un período de cuatro años, con la posibilidad de ser nombrado nuevamente de manera consecutiva.
El recambio en la conducción del SMN se produce pocos meses después de una serie de despidos de personal en el organismo. En abril pasado más de 140 trabajadores fueron despedidos en el marco del plan de ajuste del gobierno de Milei y se puso así en peligro la capacidad de funcionamiento del organismo. Ya son más de 200 los despidos en el SMN desde el inicio de la gestión libertaria.
El recorte fue duramente rechazado por la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que anunció lanzó un paro que incluso podía afectar los despegues y aterrizajes en los aeropuertos de todo el país debido a que el SMN proporciona información que resulta vital para los pronósticos aeronáuticos.
Decreto 714/2026:
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