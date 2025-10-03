José Luis Espert necesita fueros y no quiere renunciar: "No me bajo nada"

Primero negó conocerlo; luego dijo que lo había visto solo una vez cuando, en realidad, habían compartido al menos cinco vuelos en el avión privado del detenido; más tarde que no había recibido dinero de él para reconocer recientemente que le pagó al menos U$S200.000 por “asesoramiento financiero” para una empresa de Federico Fred Machado.

Todo complica al actual legislador y candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y muy difícilmente pueda salir indemne del atolladero en el que él mismo se metió: su currículum parece condenarlo políticamente. Así, propios y ajenos sugieren que dé un paso al costado; pero él y Milei rechazan la explícita o velada sugerencia.

Mientras tanto, siguen apareciendo pruebas lapidarias sobre su largo y estrecho vínculo con Fred Machado, quien espera ser extraditado a los Estados Unidos —si la Corte Suprema habilita la medida solicitada hace años por tribunales estadounidenses— gozando de prisión domiciliaria en su mansión de Viedma.

Y hablando de domicilio y de la capital de Río Negro, ahora se conocieron imágenes que complican todavía más a Espert: ¿tomando sol en la pileta de la mansión que Machado tiene en esa ciudad, justamente donde ahora cumple arresto domiciliario?

espert en la pileta de fred machado José Luis Espert descansando en la pileta del narco Fred Machado.

Sí: este viernes se conoció un video que muestra al diputado libertario solazándose en la propiedad del procesado por presunto narcotráfico en los Estados Unidos, entre otros delitos por los que ya fue condenada su socia.

“Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri”, declara en 2019 un relajado Espert mientras, en medio de risas socarronas, el propio Machado lo graba para la posteridad, complicando todavía más su situación política y, eventualmente, judicial.

