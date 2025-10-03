José Luis Espert necesita fueros y no quiere renunciar: "No me bajo nada"
El diputado de La Libertad Avanza (LLA) le respondió al periodista Eduardo Feinmann y dejó en claro que sigue adelante con su candidatura.
En medio de la polémica que lo envuelve con Fred Machado (empresario argentino que está en la mira de la Justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero), José Luis Espert sorprendió al tuitear en la noche de este viernes, como respuesta a un mensaje del periodista Eduardo Feinmann en redes sociales: "Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert", escribió el conductor televisivo y radial.
Mientras se encuentra reunido con el presidente Javier Milei, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) se tomó el tiempo para contestar a las palabras del comunicador: "¡Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. ¡Salute!", manifestó el legislador, dejando en claro su necesidad de tener los fueros.
Según lo informado por Rosario Ayerdi en "Inteligencia Artesanal" (C5N), "el que lo sostuvo a Espert y le dijo que sigue siendo candidato es Javier Milei", porque el diputado iba preparado a dejar su candidatura para las elecciones legislativas a nivel nacional del próximo 26 de octubre.
Espert, cada vez más complicado: viralizan video tomando sol en la casa del narco Fred Machado
Acorralado. Así parece estar José Luis Espert, el candidato estrella de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, pese al continuo respaldo del Presidente ante al escarnio público por el presunto financiamiento que recibió del narcotráfico.
Primero negó conocerlo; luego dijo que lo había visto solo una vez cuando, en realidad, habían compartido al menos cinco vuelos en el avión privado del detenido; más tarde que no había recibido dinero de él para reconocer recientemente que le pagó al menos U$S200.000 por “asesoramiento financiero” para una empresa de Federico Fred Machado.
Todo complica al actual legislador y candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y muy difícilmente pueda salir indemne del atolladero en el que él mismo se metió: su currículum parece condenarlo políticamente. Así, propios y ajenos sugieren que dé un paso al costado; pero él y Milei rechazan la explícita o velada sugerencia.
Mientras tanto, siguen apareciendo pruebas lapidarias sobre su largo y estrecho vínculo con Fred Machado, quien espera ser extraditado a los Estados Unidos —si la Corte Suprema habilita la medida solicitada hace años por tribunales estadounidenses— gozando de prisión domiciliaria en su mansión de Viedma.
Y hablando de domicilio y de la capital de Río Negro, ahora se conocieron imágenes que complican todavía más a Espert: ¿tomando sol en la pileta de la mansión que Machado tiene en esa ciudad, justamente donde ahora cumple arresto domiciliario?
Sí: este viernes se conoció un video que muestra al diputado libertario solazándose en la propiedad del procesado por presunto narcotráfico en los Estados Unidos, entre otros delitos por los que ya fue condenada su socia.
“Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri”, declara en 2019 un relajado Espert mientras, en medio de risas socarronas, el propio Machado lo graba para la posteridad, complicando todavía más su situación política y, eventualmente, judicial.
