José Luis Espert celebró la inflación de abril: "Puro sentido común"

"El gobierno de Javier Milei en sólo cuatro meses no sólo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta), cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí", expresó en X el economista.