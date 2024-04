"El trabajador está muy bien", la negadora frase de José Luis Espert tras la media sanción a la Ley Bases

Espert habla.mp4

"Yo entiendo que no se vea, hasta yo (sic), me costaría verlo si no fuera economista, evitamos una gran crisis hiperinflacionaria, y eso sin costo nunca ocurre. Por eso digo cada vez que hablo le agradezco mucho a la gente la comprensión y la paciencia que nos tienen. No en vano el presidente Milei no para de subir la (apreciación de su) imagen en medio de este ajuste", afirmó.

Lo que es más, José Luis Espert insistió en que el Gobierno de Javier Milei sigue con una imagen positiva a pesar de los aumentos de precio, de la inflación acumulada en 2024 y de la Ley Bases aprobada este martes -que introduce cambios fundamentales en materia laboral, tributaria y política-.

"¿A los trabajadores qué le estamos dando, y qué nos damos a nosotros mismos? Terminar con la inflación que demuele nuestros ingresos y demuele la capacidad de que consigamos trabajo, porque la inflación demuele el capital de trabajo de las PyMES, los comercios, y por eso se funden", sentenció.

"Admito, sí, que en el medio de aniquilar a la tasa de inflación en paralelo estamos subiendo las tarifas. Con respecto al impuesto a las Ganancias, lo único que estamos haciendo es revertir la aniquilación del impuesto a las Ganancias que se hizo en septiembre del año pasado", convino el diputado.

Las palabras de José Luis Espert para los detractores de la Ley Bases

"Son unos caraduras, unos 'sindigarcas', porque si tuvieran alguna conexión con los laburantes que dicen representar serían los primeros monetaristas de la Argentina. Porque la inflación es un fenómeno monetario, y jamás les preocupó a ningún sindicalista en la Argentina el equilibrio de las cuentas públicas", insistió el diputado.

"Si realmente fueran defensores de los derechos de los trabajadores además de ser los primeros monetaristas estarían ellos rogando por una reforma laboral, porque hoy hay 8 millones de trabajadores, la mitad de la clase trabajadora en la Argentina (sic), que está completamente precarizada con estas leyes laborales", aseguró.

"De los que trabajan en negro, ninguno tiene vacaciones, aguinaldo, medicina (sic) y previsional. Sin embargo, todas esas cosas las hacemos desde la política, desde el Gobierno del presidente Javier Milei", sostuvo Espert en su discurso satisfecho.