Sorpresa: la situación fiscal de José Luis Espert tras llamar a una rebelión en la Provincia

Sin embargo, la periodista de C5N, Rosario Ayerdi, corroboró cuál es la situación impositiva de Espert, y se encontró con una sorpresa (o no tanto): no tiene deudas, por lo que es un buen contribuyente.

"Dice que no pagues, pero él lo hace porque si hay algo que no es, es tonto", reflexionó Ayerdi con ironía, tras descubrir que el diputado llama a los bonaerenses a inclumplir la ley mientras él no lo hace.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rosarioa/status/1770248963452518859&partner=&hide_thread=false Espert llamó a los bonaerenses

a la rebelión fiscal.

Fui a buscar qué clase de contribuyente es el senador.

El final sorprenderá: no tiene deudas por lo que es un buen contribuyente.

Dice que no pagues, pero él lo hace porque si hay algo que no es, es tonto. pic.twitter.com/SkBiqBZyCB — Rosario Ayerdi (@rosarioa) March 20, 2024