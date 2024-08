José Mayans le respondió a Cristina Kirchner por la pericia para los que dicen que Victoria Villarruel "es peronista"

cfk mayans.png

Luego de esto, Mayans no dudó en responder, tras hacer una aclaración a lo sucedido en el Senado: “Fue una broma que le hice, nunca pensé que se iba a armar semejante lío. Fue una cosa que se me ocurrió en el momento. Nunca dije que (Villarruel) sea peronista, dije que tenía un pensamiento más cercano al nuestro por el tema nacional, por Malvinas e Inglaterra”.

Tras esto, Mayans pidió que en el peronismo “hagan una mesa de autocrítica” y lanzó sin vueltas: “El peronismo tiene crisis de conducción, perdimos la elección y tuvimos errores. Sé que la ropa sucia se lava en casa. No tengo nada contra Alberto (Fernández), pero lo pusieron como presidente del partido y se manifestaba socialdemócrata. ¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto como presidente del partido? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?”, continuó en diálogo con Radio 10.

José Mayans le respondió a Cristina Kirchner

Al ser consultado si se refería a Cristina Kirchner, se retractó y apuntó contra “un grupo de gente dijo que Alberto tenía que ser presidente del partido”. “No sé si ella lo puso, pero hubo gente no escuchaba opinión en contra de eso. A mí también me ignoraron como presidente de bancada y digo bueno por lo menos que sepan la 20 de Verdades y que las entiendan. Con eso me conforma”, comentó.

Respecto a por qué no se opusieron a la elección de Alberto Fernández para ocupar el cargo de presidente, respondió: “Fue una decisión que en su momento yo no esperaba. Fue un momento duro y difícil. Había gente que decía que con Cristina no alcanzaba, yo personalmente creo que ella era la persona indicada, por la gestión que había quedado".

El jueves se debatió la reforma de la ley de movilidad jubilatoria en el Senado y, en pleno debate, el senador José Mayans protagonizó un divertido momento con Victoria Villarruel, vicepresidente de la Nación y presidente del Senado. En medio de su descargo contra las políticas del presidente Javier Milei, el legislador lanzó: "Él cree que entiende más de economía que los 20 zorros que tiene atrás, Cavallo, Caputo, forman parte de un clan...", comenzó indicando.

Y agregó: "Él es un pobrecito, un jamoncito, como diría la Vicepresidenta", soltó, lo que causó las risas en el recinto. "Gracias por el favor, Mayans, gracias por traerme a colación, un amigo...", bromeó Villarruel, en medio de una fuerte interna con su compañero de fórmula y actual Presidente.

"Tenemos que profundizar la amistad, Presidenta", insistió Mayans, provocando la risa de Villarruel.

El mote de "jamoncito" no es casual: así lo llamó Villarruel en una entrevista, haciendo referencia a que Milei suele quedar en el medio entre ella y su hermana Karina Milei.

