Imágenes escalofriantes: así arrasó la inundación en Nepal mientras el número de muertos asciende a 160
Una repentina y violenta crecida de agua y lodo arrasó con pueblos enteros, rutas y complejos hidroeléctricos en una región del norte de Nepal y el Tíbet.
Una devastadora inundación repentina provocada por un desprendimiento de hielo y roca en la cordillera del Himalaya arrasó con múltiples comunidades, rutas y proyectos hidroeléctricos situados en la región fronteriza entre el norte de Nepal y el Tíbet (China).
El desastre natural, que golpeó con extrema violencia durante las primeras horas de la jornada, disparó de forma crítica el caudal de los ríos Bhote Koshi y Trishuli.
De acuerdo con los reportes preliminares de los cuerpos de seguridad y las autoridades locales, la cifra de fallecidos asciende ya a al menos 160 personas, mientras que cientos de ciudadanos y turistas extranjeros continúan en condición de desaparecidos.
Los estragos de la tragedia en Nepal: 160 muertos, cientos de desaparecidos y pueblos enteros destruidos
La magnitud del torrente destruyó por completo infraestructura clave, incluyendo decenas de puentes y tramos viales que mantienen a poblados enteros completamente incomunicados y sin la posibilidad de saber cómo se encuentran sus allegados o conocidos en otras partes de la región.
Cabe señalar que el gobierno nepalí declaró zonas de emergencia en los distritos más golpeados y movilizó de urgencia al Ejército, la policía y unidades con helicópteros para rescatar a sobrevivientes atrapados en los techos o en áreas de difícil acceso.
Entre los desaparecidos figuran peregrinos y viajeros internacionales de distintas nacionalidades que realizaban recorridos por los valles montañosos de la región, lo que ha obligado a habilitar líneas telefónicas de asistencia consular y rescate.
Las autoridades de la región intensifican las operaciones conjuntas de búsqueda, mientras científicos y expertos en gestión de riesgos alertan sobre la creciente vulnerabilidad de los asentamientos cordilleranos ante el impacto de fenómenos climáticos extremos y desprendimientos en zonas glaciares.
Los impactantes videos de la tragedia en Nepal
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