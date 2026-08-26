Imágenes escalofriantes: así arrasó la inundación en Nepal mientras el número de muertos asciende a 160.

Entre los desaparecidos figuran peregrinos y viajeros internacionales de distintas nacionalidades que realizaban recorridos por los valles montañosos de la región, lo que ha obligado a habilitar líneas telefónicas de asistencia consular y rescate.

Las autoridades de la región intensifican las operaciones conjuntas de búsqueda, mientras científicos y expertos en gestión de riesgos alertan sobre la creciente vulnerabilidad de los asentamientos cordilleranos ante el impacto de fenómenos climáticos extremos y desprendimientos en zonas glaciares.

Los impactantes videos de la tragedia en Nepal