Juan Grabois atendió a Fran Fijap: "Debilidad intelectual"

“Me parece bien debatir y discutir. Soy docente de la UBA desde hace 12 años, después de varios años de trabajo gratuito como ayudante. Cobro 210.000 pesos y soy jefe de trabajos prácticos”, comentó Grabois.

“Veo una contradicción entre los chicos de La Libertad Avanza. Uno dice que el sueldo es mucho y otra sostiene que es poco”, deslizó el dirigente a lo que Fijap respondió de inmediato y lo frenó: “Yo nunca dije eso. Sos un mentiroso”.

Sin embargo, Grabois continuó con su postura y aseguró: “El eje de la discusión es que el presupuesto de este año es un 35% inferior al presupuesto del año pasado, o sea hay un desfinanciamiento del 35% del presupuesto educativo. Es muy difícil sostener el ciclo lectivo así”.

En otro momento de la discusión, Grabois desestimó las agresiones recibidas por el youtuber y lanzó: “El problema no es si este pibe me grita o me llama mentiroso, o si alguien le pega a él, algo que yo también sufrí y no es agradable. El verdadero problema es cuando el Estado ejerce la violencia”.

Luego de Grabois hiciera referencia al reclamo de un grupo de personas que lo increparon en el Aeropuerto de Ezeiza, Fijap se diferenció: “A mí me querían matar, a él solamente le gritaron un poco en el aeropuerto. Nada justifica, pero cuando el Gobierno habla de que se quiere volver a los 70 ahí te das cuenta. Fueron uno solo contra 500 y fueron con destornillador y facas”.

Grabois aseguró entonces que Fijap “se infiltró en La Cámpora”, habló de “crimen” y de “inteligencia ilegal”, a lo que el youtuber no tuvo reparos en responder: “Grabois lo podés buscar en los videos y te vas a dar cuenta que todos gritaban ‘hay que matarlo, hay que matarlo es de Milei’. Y la violencia la generó tu Gobierno que liberó violadores en medio de la pandemia. Dejate de joder”.

A esto, el excandidato presidencial lanzó: “Yo entiendo que vos estás haciendo carrera, que necesitás ser reconocido...”. Pero Fijap lo interrumpió otra vez: “¿Qué carrera? Pero si yo no quiero estar en el Estado”. “Vos estás mintiendo Grabois, sos un mentiroso, te hacés tan el intelectual”.

“Me parece una aspiración valida, pero no me interrumpas porque eso también es una forma de generar violencia. No poder sostener un debate sin insultar y sin adjetivar demuestra una debilidad intelectual muy grande. No te hace bien a vos en tu carrera. Vos tratá de discutir con argumentos. Estas mezclando a los violadores de la pandemia con el conflicto universitario”, lo quiso chicanear Grabois a Fijap. Lejos de quedarse callado, el youtuber acotaba todo el tiempo que el dirigente era un mentiroso y luego le lanzó: “Vos te haces tan el intelectual y estuviste en un gobierno de corruptos y ladrones”.