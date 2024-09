Increparon a Juan Grabois en Ezeiza: insultos tras su visita al Papa Francisco

“¿A quién le robé yo? Alguien que me diga a quién le robé”, gritaba el dirigente social mientras intentaba soltarse de la custodia de la Policía, que buscaba apartarlo del lugar.

De fondo se escuchaban los gritos desaforados de los demás pasajeros con un claro enojo: “A los pobres”, “callate, chorro, no podés salir a ningún lado”, “vos sabés, a todos los pobres”, “¡ladrón!”, “a mí me robaste, a todos los argentinos les robaste”, “llévenselo”.

La tensa situación continuó en el estacionamiento de Ezeiza, donde otras personas le gritaron “andá a trabajar”.

Lejos de mantener la postura, Grabois no dudó en responder: “Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo, nunca le robé a nadie”.

Acto seguido, un señor se acercó al auto en el que se estaba subiendo el dirigente y le recriminó: “Andate, salí, a vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, sinvergüenza, no le contaste la verdad al Papa”.

Tras la viralización de los videos en las redes sociales, el líder de Patria Grande publicó un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) en el que salió a responder a las personas que lo increparon: “Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca”.