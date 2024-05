El mensaje de Juan Grabois tras la orden de Sandra Pettovello de entregar alimentos

Y continuó: “Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos, ¡hay hambre y no están entregando alimentos! Sentido común gente. Déjense de joder y resuelvan esto. No es ideológico, es humano".

Además, remarcó que se vencieron los plazos dictados por la justicia. “Se vencieron los plazos para presentar el plan de entrega de alimentos y no lo presentan. En una causa penal por incumplimiento, incumplir una orden judicial es casi una confesión. La apelación de una cautelar alimentaria no tuene efectos suspensivos, burros”.

“¡Están en desobediencia! Tienen que presentar un plan en un juzgado penal, no sacar un comunicado de prensa. Los alimentos tienen que llegar en la realidad, no en la fantasía de sus funcionarios”, concluyó.

Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello.

Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos....¡hay hambre y no están…



Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos....¡hay hambre y no están… — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 30, 2024

Grabois ya había apuntado contra la ministra de Capital Humano por la causa de los alimentos que no fueron distribuidos a comedores. “¡Repartan la comida, sinvergüenzas!”, escribió el líder del Frente Patria Grande y publicó una foto de un archivo Excel donde figuran distintos lotes de leche en polvo que, según aseguró, estarían acopiados en los galpones del Gobierno y vencen en julio próximo. “Rinden 2.718.936 litros de leche líquida”, explicó.

Grabois dijo que de la información oficial sobre la causa resulta que de las entregas realizadas hasta este jueves “pocas tienen que ver con emergencias”, en referencia a la decisión del Gobierno de dar a esos alimentos tal destino.