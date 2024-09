Juliana di Tullio dijo si Cristina Kirchner va a ser candidata

En este contexto, la dirigente bonaerense le respondió a Pablo Moyano, que afirmó que la carta de la expresidenta "no sumaba": "La carta es una herramienta más y sirve. El que la desprecia hace mal. Perón también escribía cartas y mandaba audios desde el exilio", expresó.

"Lo que interpreto (de lo que quiso decir Kirchner sobre los gremios) es lo que dice: hoy tenés una altísima informalidad y los trabajadores no están amparados por la representación sindical. Cuando en los '90 había una desocupación del 25%, además de la informalidad, tenías por fuera de los convenios a millones de personas", agregó.

Y remarcó: "Hay muchas formas nuevas de trabajo que no se reconocen como trabajadores, el otro día uno de Rappi se reconocía como emprendedor. Estas nuevas realidades desordenaron al peronismo, lo que antes era la columna vertebral hoy no está en términos masivos. Hay que pensar esas nuevas formas de representación".

Juliana di Tullio también se refirió a los peronistas que ven con buenos ojos sumar al espacio a Victoria Villarruel: "No sé quiénes son los que miran con ojitos amables. No conozco a mucha gente con una mirada parecida a ella", dijo y aprovechó para separar de esto a su compañero de bloque, José Mayans.

"La distancia con Villarruel es fuerte. Ellos son oficialismo y nosotros oposición. El peronismo no tiene nada que ver con Milei ni con Villarruel, no voy a discutir por la radio con compañeros que tienen otra posición"

Juliana di Tullio habló sobre una posible candidatura de Cristina Kirchner

Al ser consultada por la centralidad política que mantiene la exmandataria y la posibilidad de que vuelva a ser candidata, la Senadora respondió: "Si me preguntan si Cristina va a ser candidata, no me van a sacar ese título. Yo la veo en un lugar de conducción", explicó.

Asimismo, aclaró: "No la imagino en un lugar determinado, ella me conduce y conduce a una enorme porción del movimiento".

Acerca de la situación judicial de Kirchner, que llevó a su espacio a hablar de "proscripción", Di Tullio subrayó: "La condición judicial de Cristina no cambió, no hay nada nuevo que yo sepa".