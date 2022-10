El carnicero que en 2016 asesinó a un delincuente juró como concejal del macrismo

carnicero zarate no me importa ir preso

En ese momento Oyarzún alcanzó con el auto a uno de ellos, Brian González, lo atropelló, lo aplastó con el auto contra un poste de luz y lo mató. En septiembre de 2018, un jurado popular compuesto por seis hombres y seis mujeres declaró a Oyarzún "no culpable" por el asesinato de Gónzález. La fiscalía había solicitado que fuera condenado por exceso en la legítima defensa mientras que la querella había pedido una condena por homicidio simple.

En los videos que se conocieron tras su detención se puede ver cómo Oyarzún seguía golpeando a Gónzalez mientras agonizaba.

Tras el proceso Oyarzún se sumó a Juntos por el Cambio y ayer juró como concejal de Zárate.

carnicero golpea al chorro.avi

“Estoy muy orgulloso, soy un laburante, sigo en el rubro porque ahora soy empleado en un frigorífico, pero en los barrios seguimos padeciendo la inseguridad. En la pandemia me quisieron robar mi autito en la puerta de mi casa y también los perseguí, pero esta vez corriendo”, contó.

Oyarzún milita en el macrismo de la mano del legislador municipal de Junto por el Cambio Marcelo Matzkin quien a su vez responde al diputado nacional Cristian Ritondo.

“Ellos me bancaron en el peor momento, no creía en los políticos”, dijo Oyarzún y agregó: “Por eso también milito, porque acá en Zárate no se aguanta más la inseguridad”.