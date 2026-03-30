Horror en Santa Fe: un alumno entró armado a una escuela y mató a un compañero

De acuerdo a los primeros partes del caso, el ataque se habría realizado con una escopeta.

Video: así fue el momento del ataque a tiros dentro de la escuela de Santa Fe

alumno colegio Santa Fe

“Fue una situación extrema, empezamos a sentir bombazos. Entró una docente a decirnos que había un chico con un arma y estaba disparando”, detalló por su parte Carolina Morel, coordinadora educativa de San Cristóbal.

Según detalló Muñoz, tras el ataque los demás alumnos lograron retirarse del lugar a las corridas, lo que alertó a personal del centro de monitoreo municipal.

Respecto al atacante, indicó: “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”.

San Cristóbal es una localidad pequeña de la provincia de Santa Fe, de poco más de 16 mil habitantes, ubicada a casi 180 kilómetros al norte de la ciudad capital santafesina. Si bien se registraron algunos hechos de violencia escolar, autoridades locales aseguran que "jamás pasó una situación parecida" a la tragedia que aconteció este lunes.