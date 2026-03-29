Axel Kicillof brinda este lunes una conferencia de prensa por el fallo favorable de YPF
El gobernador bonaerense defenderá este lunes la medida soberana que significó la expropiación de la petrolera de bandera.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este lunes una conferencia de prensa clave para fijar posición tras el reciente fallo favorable para la Argentina en el caso YPF que busca adjudicarse el Gobierno de Javier Milei.
La cita será a las 9 horas de la mañana en la Casa de Gobierno, donde el mandatario, acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ratificará la legalidad de la nacionalización de la petrolera y lanzará fuertes críticas a la oposición y al actual Ejecutivo nacional.
La convocatoria surge luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anulara la condena de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar más de u$s16.000 millones.
Para Kicillof, esta resolución no solo es un alivio financiero, sino una validación política de la decisión tomada en 2012 bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
Duras críticas de Axel Kicillof al "relato de los buitres"
Días antes de este encuentro con la prensa, el gobernador ya había adelantado su postura, calificando las críticas previas como una operación mediática y judicial.
En este sentido, respeto al "Impuesto Kicillof", el gobernador apuntó contra el presidente Javier Milei, señalando que el concepto de "impuesto Kicillof" fue una construcción para atacar una decisión soberana.
Además, el mandatario provincial subrayó que, paradójicamente, los propios abogados del Estado bajo la actual administración defendieron en Estados Unidos los mismos argumentos que el kirchnerismo sostuvo siempre.
"La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres", sentenció Kicillof, cuestionando si las críticas de años anteriores eran por "ingenuidad o una mentira interesada".
El modelo de desarrollo
Kicillof buscará capitalizar el fallo como una prueba de que la defensa del interés nacional y la articulación público-privada son el rumbo correcto para el país. Según el mandatario, es gracias a esa recuperación de YPF que el modelo actual no colapsa por falta de divisas, destacando el rol estratégico de la empresa en la infraestructura y la ciencia nacional.
La conferencia de este lunes promete ser un punto de inflexión en la narrativa oficialista provincial, buscando transformar un conflicto judicial de larga data en una bandera de gestión soberana.
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