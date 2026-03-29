Axel Kicillof brinda este lunes una conferencia de prensa por el fallo favorable de YPF

Duras críticas de Axel Kicillof al "relato de los buitres"

Días antes de este encuentro con la prensa, el gobernador ya había adelantado su postura, calificando las críticas previas como una operación mediática y judicial.

En este sentido, respeto al "Impuesto Kicillof", el gobernador apuntó contra el presidente Javier Milei, señalando que el concepto de "impuesto Kicillof" fue una construcción para atacar una decisión soberana.

Además, el mandatario provincial subrayó que, paradójicamente, los propios abogados del Estado bajo la actual administración defendieron en Estados Unidos los mismos argumentos que el kirchnerismo sostuvo siempre.

"La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres", sentenció Kicillof, cuestionando si las críticas de años anteriores eran por "ingenuidad o una mentira interesada".

El modelo de desarrollo

Kicillof buscará capitalizar el fallo como una prueba de que la defensa del interés nacional y la articulación público-privada son el rumbo correcto para el país. Según el mandatario, es gracias a esa recuperación de YPF que el modelo actual no colapsa por falta de divisas, destacando el rol estratégico de la empresa en la infraestructura y la ciencia nacional.

La conferencia de este lunes promete ser un punto de inflexión en la narrativa oficialista provincial, buscando transformar un conflicto judicial de larga data en una bandera de gestión soberana.