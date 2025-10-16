Karen Reichardt: "Antes de traicionar a Javier Milei me corto las manos"
La candidata de La Libertad Avanza reafirmó que, ante cualquier disensión, prefiere renunciar a su banca en el Congreso antes que darle la espalda al mandatario.
Karen Reichardt, postulante a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, se definió como una persona “muy transparente” y aseguró: “Cuando algo no me gusta, se me nota en la cara”. Con esa claridad, adelantó que, en caso de resultar electa, si en algún momento discrepa de alguna medida del Gobierno, “me retiro de la banca”.
Con este comentario, la dirigente hizo una crítica indirecta a legisladores de La Libertad Avanza como Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, quienes permanecen en sus cargos a pesar de haberse distanciado de la gestión oficial. “Antes de traicionar a Javier Milei me corto las manos”, enfatizó Reichardt durante una entrevista en el canal de streaming filolibertario Carajo.
Por supuesto, su declaración trajo al recuerdo una frase de Milei durante la campaña de 2021, cuando aspiraba a un lugar en la Cámara baja: “Antes de subir un impuesto, me corto un brazo”, había dicho el líder libertario en aquel momento.
En ese mismo sentido, reafirmó su lealtad al jefe de Estado y citó un dicho clásico del peronismo: “Para un liberal no hay nada mejor que un liberal”.
La candidata sostuvo que “la batalla cultural realmente está en el Congreso”, advirtiendo que la oposición “hace lo que quiere” y que “lo único que le importa es bajar al Gobierno”.
En esa línea, subrayó la importancia de estas elecciones: “La gente tiene que entender que, para salir definitivamente, este es el momento bisagra. Ahora vienen las leyes importantes, la reforma laboral, impositiva. Lo más importante son estas elecciones”, aseguró. Aunque luego añadió: “Si no ganamos, Milei lo va a hacer igual, pero va a tener más trabas”.
Reichardt también señaló que “lo importante ahora es que el equilibrio fiscal sea una cuestión de Estado, para que no venga otro y emita y mande todo lo logrado hasta ahora a mier…”. En cuanto a los temas que le interesa impulsar desde su eventual banca, mencionó a las Pymes, la construcción de un hospital veterinario con financiamiento privado y facilitar la adopción infantil. “Los chicos quieren ser adoptados”, indicó, citando su experiencia como voluntaria en un hogar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario