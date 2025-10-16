Karen Reichardt: "Antes de traicionar a Javier Milei me corto las manos"

La candidata sostuvo que “la batalla cultural realmente está en el Congreso”, advirtiendo que la oposición “hace lo que quiere” y que “lo único que le importa es bajar al Gobierno”.

En esa línea, subrayó la importancia de estas elecciones: “La gente tiene que entender que, para salir definitivamente, este es el momento bisagra. Ahora vienen las leyes importantes, la reforma laboral, impositiva. Lo más importante son estas elecciones”, aseguró. Aunque luego añadió: “Si no ganamos, Milei lo va a hacer igual, pero va a tener más trabas”.

Reichardt también señaló que “lo importante ahora es que el equilibrio fiscal sea una cuestión de Estado, para que no venga otro y emita y mande todo lo logrado hasta ahora a mier…”. En cuanto a los temas que le interesa impulsar desde su eventual banca, mencionó a las Pymes, la construcción de un hospital veterinario con financiamiento privado y facilitar la adopción infantil. “Los chicos quieren ser adoptados”, indicó, citando su experiencia como voluntaria en un hogar.