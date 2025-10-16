Karen Reichardt calificó de "enfermos mentales" a quienes no votan a La Libertad Avanza
La candidata libertaria para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre se mostró despectiva con los adherentes a fuerzas opositoras. Mirá.
Si bien no irá como cabeza de lista en La Libertad Avanza, Karen Reichardt -candidata para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre- no dejó ninguna duda sobre el espacio al que pertenece. Al igual que Javier Milei ha hecho en innumerables oportunidades, la exmodelo se mostró sumamente despectiva con el electorado que no elige al Gobierno, en diálogo con Jonatan Viale, para Radio Rivadavia.
Al ser consultada sobre a qué personas tiene que "ir a buscar" en relación a los comicios que se avecinan, la candidata libertaria dijo: "A los que no fueron a votar. Por ahí, el del PRO... porque lo otro es una enfermedad mental", lanzó al aire.
Fue entonces cuando Lucas Morando le preguntó si efectivamente se había referido a una "enfermedad mental", asegurando que no podía calificar de esa manera a quienes piensan distinto. Ante esto, Reichardt indicó: "Son las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Yo estoy mirando, veo que no tengo cloacas o esto, ¿por qué sigo votando a esta persona? No es que piensan distinto, es un tema cultural, no de pensamiento. No es que piensan en Perón, es algo que tienen adentro".
Luego, se retractó: "No dije 'enfermos mentales', no cambies. Dije 'enfermedad mental', no 'enfermos'. Es una manera de decir, como que tenés un chip, una tara".
Karen Reichardt: "Antes de traicionar a Javier Milei me corto las manos"
Karen Reichardt, postulante a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, se definió como una persona “muy transparente” y aseguró: “Cuando algo no me gusta, se me nota en la cara”. Con esa claridad, adelantó que, en caso de resultar electa, si en algún momento discrepa de alguna medida del Gobierno, “me retiro de la banca”.
Con este comentario, la dirigente hizo una crítica indirecta a legisladores de La Libertad Avanza como Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, quienes permanecen en sus cargos a pesar de haberse distanciado de la gestión oficial. “Antes de traicionar a Javier Milei me corto las manos”, enfatizó Reichardt durante una entrevista en el canal de streaming filolibertario Carajo.
Por supuesto, su declaración trajo al recuerdo una frase de Milei durante la campaña de 2021, cuando aspiraba a un lugar en la Cámara baja: “Antes de subir un impuesto, me corto un brazo”, había dicho el líder libertario en aquel momento.
En ese mismo sentido, reafirmó su lealtad al jefe de Estado y citó un dicho clásico del peronismo: “Para un liberal no hay nada mejor que un liberal”.
