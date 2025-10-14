El insólito spot de La Libertad Avanza en el que Diego Santilli y Karen Reichardt llaman a "marcar al Pelado"

En el video, Santilli y Reichardt intenta explicar cómo sufragar. "Cuando estés por votar, prestá mucha atención. En la Provincia, La Libertad Avanza aparece primera como primera opción, con la columna violeta y el águila", dicen los aspirantes a diputados.

"Vas a encontrar una foto en la que está Karen y otra persona que bajó su candidatura", detalla el "Colo", sin mencionarlo a Espert. "No te preocupes, porque marcando en el casillero, estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí", aclaró, como para salir de la confusión.

Para sumar un último "slogan" al curioso spot, Santilli les pidió a sus votantes, seleccionar a Espert, aunque sin mencionarlo. "Para votar al Colorado, marcás al Pelado", cerró.

Este 26 de octubre los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Javier Milei o si volvemos al pasado. En la Provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/SW5MYaieOD — Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) October 15, 2025