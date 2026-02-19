La amenaza de Alejandra Monteoliva en la previa a la marcha contra la Reforma Laboral: "Nuestras Fuerzas están listas"
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que las fuerzas actuarán ante disturbios durante el paro de la CGT en el AMBA.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se expresó de manera contundente en medio de las masivas movilizaciones que se registraban este martes en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el paro convocado por la CGT. A través de su cuenta de X, Monteoliva dejó claro que el derecho a la protesta pacífica está garantizado, pero que cualquier intento de desbordar la calma o alterar el orden público no será tolerado.
“Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió la funcionaria nacional, subrayando que las fuerzas de seguridad estaban desplegadas para garantizar que las manifestaciones se desarrollen sin incidentes. La advertencia se produjo en un contexto de alta tensión, con cortes de calles, piquetes y la presencia de múltiples agrupaciones sindicales que se movilizaban en reclamo de mejoras salariales y políticas económicas.
Monteoliva fue aún más categórica al referirse a quienes intenten generar disturbios: “El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”. La ministra enfatizó que las fuerzas de seguridad están preparadas para intervenir en caso de ser necesario y defendió el principio de “ley y orden” frente a lo que describió como intentos de sectores violentos de convertir a la ciudad en un escenario de descontrol.
La funcionaria también recordó que este tipo de medidas se enmarcan en el ejercicio de los derechos constitucionales, pero que estos derechos no pueden usarse para afectar a terceros ni poner en riesgo la seguridad pública. Monteoliva concluyó con un mensaje claro: “Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”. En paralelo, los distintos gremios que impulsan el paro señalaron que la movilización buscaba visibilizar la situación económica y laboral del país, en un momento marcado por la inflación, la negociación de paritarias y los conflictos en varias industrias.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario