La amenaza de Alejandra Monteoliva en la previa a la marcha contra la Reforma Laboral: "Nuestras Fuerzas están listas"

La funcionaria también recordó que este tipo de medidas se enmarcan en el ejercicio de los derechos constitucionales, pero que estos derechos no pueden usarse para afectar a terceros ni poner en riesgo la seguridad pública. Monteoliva concluyó con un mensaje claro: “Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”. En paralelo, los distintos gremios que impulsan el paro señalaron que la movilización buscaba visibilizar la situación económica y laboral del país, en un momento marcado por la inflación, la negociación de paritarias y los conflictos en varias industrias.