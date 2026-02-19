MinutoUno

Caos en los aeropuertos por el paro general de la CGT: hay 450 vuelos cancelados en Aeroparque y Ezeiza

El paro general de la CGT contra la reforma laboral golpea al sector. Aerolíneas Argentinas es la más afectada. Flybondi trasladó sus operaciones a Ezeiza.

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la CTA en rechazo a la reforma laboral tiene su correlato más dramático en los aeropuertos. Este jueves 19 de febrero, la adhesión de los gremios aeronáuticos a la medida de fuerza generó un parate casi total en el tráfico aéreo metropolitano, dejando a miles de pasajeros varados.

En total, se registran 450 cancelaciones entre el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ante este escenario de parálisis en los servicios de rampa e intercargo, las aerolíneas debieron reprogramar sus esquemas y recomiendan a los usuarios consultar el estado de sus pasajes directamente por los canales oficiales antes de dirigirse a las terminales.

La estrategia de Flybondi

Para intentar sortear el impacto del cese de actividades, la aerolínea low cost Flybondi tomó una decisión drástica: mudó la totalidad de su operatoria habitual a Ezeiza. Esta maniobra fue posible gracias a que la compañía cuenta con su propio servicio de asistencia en tierra (handling), lo que le permite operar sus aviones sin depender del personal adherido a la huelga en Aeroparque.

A pesar de esta medida, la aerolínea no logró salir ilesa de la contingencia y reporta 27 cancelaciones en su nueva base operativa.

El impacto en Aeroparque: 271 vuelos suspendidos

El Aeroparque metropolitano es el más castigado por la medida sindical. El listado de las cancelaciones por compañía es el siguiente:

  • Aerolíneas Argentinas: 188 vuelos

  • JetSmart: 43 vuelos

  • LATAM: 20 vuelos

  • GOL: 12 vuelos

  • SKY: 4 vuelos

  • Avianca: 2 vuelos

  • Paranair: 2 vuelos

  • Flybondi: 0 (operación trasladada)

El escenario en Ezeiza: 179 cancelaciones y demoras

En el principal aeropuerto internacional del país, la situación también es crítica. Además de las cancelaciones, se registran 33 servicios reprogramados y 49 vuelos "nuevos" (mayormente reacomodamientos y desvíos).

El detalle de los vuelos cancelados desde y hacia Ezeiza:

  • Aerolíneas Argentinas: 40 vuelos

  • JetSmart Arg: 38 vuelos

  • Flybondi: 27 vuelos

  • LATAM: 20 vuelos

  • GOL: 12 vuelos

  • Otras compañías: 42 vuelos

