Caos en los aeropuertos por el paro general de la CGT: hay 450 vuelos cancelados en Aeroparque y Ezeiza

El impacto en Aeroparque: 271 vuelos suspendidos

El Aeroparque metropolitano es el más castigado por la medida sindical. El listado de las cancelaciones por compañía es el siguiente:

Aerolíneas Argentinas: 188 vuelos

JetSmart: 43 vuelos

LATAM: 20 vuelos

GOL: 12 vuelos

SKY: 4 vuelos

Avianca: 2 vuelos

Paranair: 2 vuelos

Flybondi: 0 (operación trasladada)

El escenario en Ezeiza: 179 cancelaciones y demoras

En el principal aeropuerto internacional del país, la situación también es crítica. Además de las cancelaciones, se registran 33 servicios reprogramados y 49 vuelos "nuevos" (mayormente reacomodamientos y desvíos).

El detalle de los vuelos cancelados desde y hacia Ezeiza: