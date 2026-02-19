El pasado "piquetero" de Javier Milei: esto decía en la marcha de Camioneros convocada por Hugo Moyano
Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación con su agenda libertaria anti-Estado, pero pateó la calle con los muchachos cuando era sólo un economista mediático.
Parece un video creado con inteligencia artificial, pero el archivo lo delata: alguna vez el presidente Javier Milei se presentó en un paro y movilización que había organizado sobre la 9 de Julio el gremio de Camioneros, todavía con Hugo Moyano a la cabeza.
En busca de un acercamiento con las clases populares, un trajeado Javier Milei se plantó en la 9 de Julio una tarde de 2018 para protestar con los trabajadores, aún si él no formaba parte de ese colectivo, y habló a cámara:
"A ver: el motivo por el cual yo vengo a la marcha es porque este gobierno quiere, digamos, reproducir lo que fue el Estado fascista de la década del '30, donde era una alianza entre políticos y 'empresaurios', ¿sí? Donde dejaban afuera a los trabajadores, que eso es lo que está intentando este gobierno", expresó en un video que se hizo viral este jueves con motivo del paro general convocado por la CGT contra la Reforma Laboral impulsada por él mismo.
Horas más tarde, cuando ya se había apoltronado en un asiendo del estudio del canal América para participar del ciclo "Intratables", con la conducción de Santiago del Moro, Javier Milei confirmó que había estado en la marcha de Camioneros y midió el éxito de su presencia con la única unidad que tenía de referencia: "A ver, 500 selfies hice hoy", se jactó.
La respuesta de Santiago del Moro y los demás periodistas e invitados del programa fue reírse, aplaudir, festejar el comentario como si se tratase de un chiste.
Pero lo que era un personaje pintoresco en 2018, cuando se mostró cercano a Hugo Moyano para antagonizar con Mauricio Macri, se convirtió luego en una anécdota que explica el camino hasta este jueves, 19 de febrero de 2026, en el que la CGT convocó a un paro general contra la Reforma Laboral del presidente Javier Milei.
Pasaron los años y las elecciones, y un Javier Milei ungido y desaforado llegó a la Presidencia para imponer la agenda libertaria de achicamiento del Estado, de desregulación de la industria y del mercado, y de desmantelamiento de las estructuras básicas en salud, discapacidad, educación, previsión social y de derechos de los trabajadores, a través de la Reforma Laboral.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario