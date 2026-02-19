El pasado "piquetero" de Javier Milei: esto decía en la marcha de Camioneros convocada por Hugo Moyano

Pero lo que era un personaje pintoresco en 2018, cuando se mostró cercano a Hugo Moyano para antagonizar con Mauricio Macri, se convirtió luego en una anécdota que explica el camino hasta este jueves, 19 de febrero de 2026, en el que la CGT convocó a un paro general contra la Reforma Laboral del presidente Javier Milei.

milei marcha cgt

Pasaron los años y las elecciones, y un Javier Milei ungido y desaforado llegó a la Presidencia para imponer la agenda libertaria de achicamiento del Estado, de desregulación de la industria y del mercado, y de desmantelamiento de las estructuras básicas en salud, discapacidad, educación, previsión social y de derechos de los trabajadores, a través de la Reforma Laboral.