La burrada de Luis Majul sobre el primer hombre que pisó la Luna en la entrevista a Javier Milei: qué dijo

majul milei

"¿Le puedo contar un anécdota muy divertida?", comenzó entusiasmado el mandatario libertario y, ya acostumbrado a los automáticos asentimientos de Majul siguió sin esperar la respuesta.

"Estaba Armstrong..." comenzó y ante la mirada extrañada de Majul que no sabía que quién hablaba, aclaró "el astronauta".

El periodista quiso a su vez participar de la anécdota y acotó "Louis". Y Milei, feliz por haber recordado su nombre confirmó "sí, el primero que pisó la luna".

Embed

Lo cierto es que el trompetista Louis Armstrong, aunque logró elevar a muchos con su jazz, nunca llegó a la Luna. Quién sí lo hizo en cambio fue Neil Armstrong, probablemente el protagonista de la fallida anécdota de Milei.

Aunque estos dos personajes inscritos ya en las páginas de la historia no parecen tener más punto de contacto que el haber compartido el mismo apellido, lo cierto es que los unen otros dos referentes del jazz. Count Basie, que siempre lamentó no haber grabado jamás con Louis Armstrong aunque compartieron durante algún tiempo el mismo sello discográfico, sí lo hizo con Frank Sinatra. Juntos grabaron en 1964 el disco "It might as well be swing" en el que se incluyó el clásico de Bart Howard, "Fly me to the moon" (Llévame a la Luna).

Quizás la confusión músico-científica en la que cayeron Milei y Majul haya sido anticipada y sintetizada por Sinatra en este cruce entre jazz y la ciencia que ellos reeditaron en la TV argentina..