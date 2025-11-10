Martín Menem defendió a Lilia Lemoine por sus recurrentes escándalos en Diputados

Lilia Lemoine Marcela Pagano

Menem reconoció además que muchos de los diputados electos que asumirán su banca el próximo 10 de diciembre desconocen por completo el funcionamiento del Congreso. En ese sentido adelantó que en los próximos días, antes del ingreso de nuevos legisladores al Congreso, "se va a trabajar en capacitación parlamentaria con personas capacitadas como mi padre (el exsenador Eduardo Menem), que nos van a acercar al reglamento".