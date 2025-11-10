Martín Menem defendió a Lilia Lemoine por sus recurrentes escándalos en Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados reconoció que su par de La Libertad Avanza para ensuciar con sus escándalo las sesiones en que avanzan proyectos de la oposición contrarios a los intereses de la Casa Rosada.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, salió este lunes en defensa de Lilia Lemoine, protagonista de recurrentes escándalos en los debates en el recinto. En especial por sus altisonantes cruces con sus ex compañeras de bancada, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
"Cada uno se expresa como puede", aseguró Menem quien consideró además que Lemoine "es una excelente diputada". En diálogo con Telefe, Menem aseguró que "Lemoine es una excelente diputada que defiende las ideas de la libertad. Cada uno se expresa como puede, estamos en minoría y hemos hecho el trabajo que hemos podido con las herramientas que tenemos a disposición".
Así justificó la estrategia de La Libertad Avanza de ensuciar las discusiones con el propósito de provocar el levantamiento de sesiones impulsadas por la oposición. Ante la debilidad de los libertarios en Diputados, Lemoine fue la encargada de generar escándalos, a los gritos, en el recinto.
Y reconoció: "Es muy complejo, está muy atomizada la política. Tenés más de 20 bloques que dicen representar diferentes fuerzas. El objetivo del Gobierno era sacar las leyes que pudiéramos sacar y bloquear los intentos desestabilizadores, sabiendo que empezábamos con un número muy complejo".
Menem reconoció además que muchos de los diputados electos que asumirán su banca el próximo 10 de diciembre desconocen por completo el funcionamiento del Congreso. En ese sentido adelantó que en los próximos días, antes del ingreso de nuevos legisladores al Congreso, "se va a trabajar en capacitación parlamentaria con personas capacitadas como mi padre (el exsenador Eduardo Menem), que nos van a acercar al reglamento".
La semana pasada, la diputada electa Karen Reichardt reconoció en una entrevista radial que aún no leyó el reglamento de la cámara y desató polémica: “Es tedioso, chiquito, de letra chiquita; todo lo feo para los que no somos grandes lectores”, dijo sin ponerse colorada.
