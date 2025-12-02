La CGT puso en duda que esté redactado el proyecto de reforma laboral

sturzenegger madrid

Sola remarcó además que la falta de diálogo impide construir soluciones realistas para el mercado laboral. “Lo que debería triunfar es la sensatez. En esta negociación no están sentados los actores principales para proponer ideas y soluciones”, dijo en diálogo con Infobae.

Respecto a herramientas concretas, sostuvo que el banco de horas debe discutirse sector por sector porque su impacto es heterogéneo. También planteó incorporar al debate la reducción de la jornada laboral, señalando que es una discusión global: “Si tenemos problemas de desempleo y queremos que más personas ingresen al empleo formal, ¿no sería mejor reducir la jornada laboral?”.

La CGT también advirtió sobre el deterioro salarial, la recesión y la caída del empleo. Sola criticó los topes en las paritarias y alertó que el poder adquisitivo se sigue erosionando. “Tenemos dos problemas: la caída del empleo y los trabajadores que tienen empleo y no les alcanza… La caída del poder adquisitivo es peor ahora”, planteó.

Frente al discurso oficial que asocia conflictividad con actitudes hostiles hacia los empleadores, rechazó ese enfoque: “Se armó un discurso de que el laburante viene para joder al empleador, no es así. El laburante solo quiere trabajar y llevar el pan a su casa”.