Paro de subtes este lunes: a qué hora y qué línea está afectada

image Paro de subtes este lunes.

Se recomienda a los usuarios habituales de la Línea C, que une las cabeceras de Constitución y Retiro, buscar vías de transporte alternativas para la jornada de mañana, ya que no se prevé el dictado de una conciliación obligatoria inmediata que destrabe el reclamo antes del inicio del servicio.

A qué hora es el paro de subte este lunes

Si bien no fue confirmado el cronograma de la medida de fuerza, se estima que la línea C del subte porteño se encontrará paralizada durante toda la jornada de este lunes 1 de junio.