Paro de subtes este lunes: a qué hora y qué línea está afectada
Desde la AGTSyP anunciaron la convocatoria a la nueva medida de fuerza por incumplimientos vinculados a la salud laboral y la seguridad ambiental.
El servicio de la Línea C del subte porteño se verá interrumpido este lunes debido a una medida de fuerza gremial de última hora. El anuncio fue confirmado de manera oficial por Néstor Segovia, secretario General de la Asociación de Gremiales de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP).
El conflicto radica en una denuncia por el incumplimiento de compromisos vinculados a la salud laboral y la seguridad ambiental dentro de las formaciones de la red. Según explicaron desde el sindicato, la empresa concesionaria no acató los plazos estipulados en negociaciones previas.
A través de un comunicado difundido este domingo por la noche, Segovia detalló los motivos que llevaron a paralizar una de las líneas más neurálgicas de la Ciudad de Buenos Aires.
"Mañana (por el lunes) el servicio de la línea C se encontrará interrumpida por medida gremial. La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31/5/24 dónde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha", disparó el dirigente gremial.
Hacia el cierre de su mensaje, el referente de los "metrodelegados" ratificó la postura inflexible del sector frente a la problemática del material cancerígeno en el transporte público. "¡No queremos más asbesto en el subte!", enfatizó.
Se recomienda a los usuarios habituales de la Línea C, que une las cabeceras de Constitución y Retiro, buscar vías de transporte alternativas para la jornada de mañana, ya que no se prevé el dictado de una conciliación obligatoria inmediata que destrabe el reclamo antes del inicio del servicio.
A qué hora es el paro de subte este lunes
Si bien no fue confirmado el cronograma de la medida de fuerza, se estima que la línea C del subte porteño se encontrará paralizada durante toda la jornada de este lunes 1 de junio.
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