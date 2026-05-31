Qué se sabe de la autopsia a Agostina Vega: los detalles del hallazgo del cuerpo.

Los escabrosos detalles del hallazgo de Agostina Vega

Mientras la justicia aguarda las conclusiones de los peritos, fuentes de la investigación citadas por Infobae dieron detalles escalofriantes sobre cómo fueron encontrados los restos de la menor en el barrio Ampliación Nuevo Ferreyra. “El cuerpo fue desmembrado”, sostuvieron las fuentes consultadas, confirmando el nivel de saña del atacante.

Según se pudo reconstruir, los restos de Agostina fueron encontrados enterrados en distintos sectores del terreno. Las tareas de remoción de tierra permitieron hallar "manos y antebrazo por un lado; torso y cabeza por otro", precisaron los informantes sobre la distribución de los restos, los cuales estaban ocultos en una acequia y en una zona de bosque ubicada dentro del mismo predio perimetrado.

Respecto de la metodología empleada para el desmembramiento, los investigadores descartaron de plano el uso de un serrucho u otra herramienta mecánica similar. En su lugar, los especialistas trabajan firmemente con la hipótesis de que se empleó un arma blanca de gran porte compatible con un cuchillo.

La expectativa ahora se concentra en la morgue judicial. Los datos que arroje el examen forense este lunes serán determinantes para consolidar la acusación contra Claudio Barrelier, el único detenido, y terminar de cerrar el círculo sobre las horas posteriores a la desaparición de la adolescente.