Ni Una Menos convocó a una conferencia de prensa en repudio al femicidio de Agostina Vega
En la previa a la movilización prevista para el miércoles, el colectivo feminista llevarán adelante un encuentro en repudio a los femicidios.
En la antesala de una nueva movilización de Ni Una Menos, el colectivo feminista anunció que este lunes llevará a cabo una conferencia de prensa para reclamar justicia por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en la provincia de Córdoba.
La conferencia se llevará a cabo a las 16 en Bartolomé Mitre 1767, en el microcentro porteño, y reunirá a las distintas organizaciones feministas que integran la agrupación. Según explicaron en un comunicado, la convocatoria se realizará en un contexto de fuerte conmoción social por el caso de la adolescente cordobesa y a pocos días de la tradicional marcha del 3 de junio frente al Congreso de la Nación.
En un comunicado difundido por el colectivo, cuestionaron la actuación de la Justicia durante la búsqueda de la menor y vincularon el caso con una problemática estructural relacionada con la violencia de género. “No es un caso aislado. Sucede un femicidio cada 31 horas en nuestro país”, afirmaron.
Además, sostuvieron que el caso de Agostina evidencia fallas en la respuesta de las autoridades y cuestionaron las explicaciones brindadas sobre la demora en la búsqueda de la adolescente. En ese sentido, consideraron que las condiciones sociales de la víctima habrían influido en la falta de una respuesta más rápida.
“El femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aun cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular. A esas condiciones, el fiscal le adjudica la demora en su búsqueda aun cuando es una menor de 14 años”, sostuvieron.
Las organizaciones feministas también manifestaron que este caso vuelve a poner en discusión el rol del Poder Judicial en las investigaciones vinculadas a la violencia contra mujeres y adolescentes. “Queda claro, una vez más, que estas vidas para el Poder Judicial no importan”, expresaron.
La conferencia de prensa servirá además como antesala de la movilización convocada para el próximo 3 de junio a las 17 frente al Congreso de la Nación, donde se espera una amplia participación de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.
“La bronca la llevamos a las calles este 3 de junio en la manifestación Ni Una Menos. ¡Estamos hartas! Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte. Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!", expresaron.
En el cierre de su comunicado, Ni Una Menos reclamó justicia por Agostina Vega y por otras víctimas de violencia de género. “Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”, concluyeron.
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