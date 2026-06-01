Ni Una Menos convocó a una conferencia de prensa en repudio al femicidio de Agostina Vega

“El femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aun cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular. A esas condiciones, el fiscal le adjudica la demora en su búsqueda aun cuando es una menor de 14 años”, sostuvieron.

Las organizaciones feministas también manifestaron que este caso vuelve a poner en discusión el rol del Poder Judicial en las investigaciones vinculadas a la violencia contra mujeres y adolescentes. “Queda claro, una vez más, que estas vidas para el Poder Judicial no importan”, expresaron.

La conferencia de prensa servirá además como antesala de la movilización convocada para el próximo 3 de junio a las 17 frente al Congreso de la Nación, donde se espera una amplia participación de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

“La bronca la llevamos a las calles este 3 de junio en la manifestación Ni Una Menos. ¡Estamos hartas! Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte. Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!", expresaron.

En el cierre de su comunicado, Ni Una Menos reclamó justicia por Agostina Vega y por otras víctimas de violencia de género. “Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”, concluyeron.