La CGT se reúne antes del debate en el Senado: analiza nuevas medidas contra la reforma laboral
La central obrera definirá su estrategia frente al proyecto de modernización laboral que el oficialismo intentará aprobar el viernes.
En la antesala de una sesión clave en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión de su mesa chica para este miércoles a las 15, con el objetivo de definir los pasos a seguir frente al tratamiento de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. El encuentro se realizará en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y contará con la mediación de Andrés Rodríguez, referente del gremio estatal.
La convocatoria fue impulsada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical. El viernes, la Cámara alta debatirá el proyecto de modernización laboral, una iniciativa que la central obrera rechaza de manera contundente.
La última acción gremial fue el paro general llevado a cabo el jueves pasado, que según la propia CGT tuvo un alto nivel de acatamiento. Ahora, la discusión interna pasa por definir si se profundizan las medidas de fuerza y de qué manera.
En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunció una movilización para el viernes a las 12, en coincidencia con el tratamiento legislativo. A esta convocatoria se sumará un paro nacional de ATE, organización que integra el FreSu junto con la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos vertientes de la CTA, entre otros espacios sindicales.
Desde la conducción cegetista adelantaron que buscarán hacerles pagar “el costo político” a los senadores que acompañen la iniciativa, especialmente a aquellos vinculados al peronismo. La advertencia apunta a presionar a los legisladores para que no respalden la norma.
Además de las medidas en la calle, la CGT evalúa un posible “accionar en Tribunales” en caso de que el proyecto sea aprobado. La estrategia judicial aparece como una herramienta complementaria para intentar frenar la aplicación de la reforma.
El debate en el Senado se da en un escenario político marcado por fuertes tensiones entre el Ejecutivo y distintos sectores sindicales. La central obrera considera que la reforma implica una pérdida de derechos laborales, mientras que el oficialismo sostiene que se trata de una actualización necesaria para dinamizar el mercado de trabajo.
Con la reunión de este miércoles, la CGT buscará unificar postura y definir el alcance de su respuesta. La sesión del viernes no solo pondrá a prueba la solidez parlamentaria del Gobierno, sino también la capacidad de presión del movimiento obrero organizado.
