La CGT se reúne antes del debate en el Senado: analiza nuevas medidas contra la reforma laboral

cgt tribunales

Además de las medidas en la calle, la CGT evalúa un posible “accionar en Tribunales” en caso de que el proyecto sea aprobado. La estrategia judicial aparece como una herramienta complementaria para intentar frenar la aplicación de la reforma.

El debate en el Senado se da en un escenario político marcado por fuertes tensiones entre el Ejecutivo y distintos sectores sindicales. La central obrera considera que la reforma implica una pérdida de derechos laborales, mientras que el oficialismo sostiene que se trata de una actualización necesaria para dinamizar el mercado de trabajo.

Con la reunión de este miércoles, la CGT buscará unificar postura y definir el alcance de su respuesta. La sesión del viernes no solo pondrá a prueba la solidez parlamentaria del Gobierno, sino también la capacidad de presión del movimiento obrero organizado.